Partnership con circuiti e organizzatori: come garantiamo trasparenza

Nel dinamico mondo delle corse, la collaborazione con circuiti, organizzatori e partner ufficiali è fondamentale per offrire un’informazione completa e accurata. Tuttavia, è essenziale mantenere una posizione indipendente rispetto ai detentori delle licenze ufficiali, garantendo sempre trasparenza verso i nostri utenti.

Abbiamo stretto accordi con vari circuiti, organizzatori di eventi e partner ufficiali del settore automobilistico. Questi rapporti ci permettono di partecipare attivamente all’offerta informativa e agli eventi legati alle competizioni, pur mantenendo una chiara distinzione tra le nostre iniziative e le prerogative dei detentori dei marchi.

Le nostre collaborazioni con circuiti e organizzatori

Le partnership attivate riguardano accordi operativi con circuiti locali, la promozione di eventi tramite organizzatori terzi e la cooperazione con partner ufficiali coinvolti in aspetti logistici, tecnici e di comunicazione. Questi rapporti ci consentono di avere accesso a materiale esclusivo, partecipare a manifestazioni e contribuire alla divulgazione delle attività legate alle gare.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi accordi non attribuiscono al nostro sito alcuna titolarità sui marchi o sulle proprietà intellettuali attinenti al campionato principale. Ogni utilizzo di materiali soggetti a licenza avviene solo quando ne siano stati ottenuti i necessari permessi dai legittimi proprietari.

Tipologie di collaborazione e ambiti di intervento

Nel dettaglio, le collaborazioni possono riguardare la promozione di eventi, la condivisione di contenuti non protetti da licenza esclusiva, attività di co-marketing sul territorio e supporto alla logistica per ospiti e delegazioni. In tutti i casi, manteniamo chiara la distinzione tra le nostre iniziative e le prerogative dei detentori dei marchi.

Ogni riferimento a nomi commerciali è fatto a titolo descrittivo e informativo, senza diritto di sfruttamento esclusivo sui marchi menzionati. Questo approccio ci permette di offrire un servizio informativo completo e accurato, rispettando sempre i diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari.

Dichiarazione sullo status non ufficiale e tutela dei marchi

Poiché non esiste una relazione diretta di affiliazione con il titolare delle licenze del campionato, è obbligatorio includere una dichiarazione a tutela dei diritti dei proprietari dei marchi. Questa comunicazione chiarisce in modo esplicito che il nostro sito è non ufficiale e che i marchi citati sono di proprietà di terzi.

La dichiarazione richiesta è la seguente: “This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.”.

L’inserimento di tale avviso risponde a esigenze legali e di tutela della proprietà intellettuale, garantendo che i nomi e i loghi registrati restino riconosciuti come marchi dei rispettivi titolari. Il nostro ruolo è quello di fornitore indipendente di contenuti e servizi correlati, senza diritto di sfruttamento esclusivo sui marchi menzionati.

Indicazioni pratiche per utenti e partner

Per gli utenti interessati alla natura delle nostre collaborazioni, è possibile consultare la sezione dedicata alla trasparenza presente sul sito, dove sono elencati i principali rapporti con circuiti e organizzatori. Per i potenziali partner che desiderano instaurare un rapporto operativo, la comunicazione iniziale deve sempre chiarire i limiti d’uso dei marchi e le condizioni di eventuali cessioni di materiale o diritti di sfruttamento.

In fondo alle pagine, mostriamo gli elementi amministrativi e tecnici del sito, inclusi i riferimenti al team di sviluppo: Website by: HexaDesign e il link o la funzione per gestire la preferenza dei cookie, segnalata come update cookies preferences. Questi riferimenti forniscono ulteriori elementi di trasparenza e un punto di contatto per ogni richiesta amministrativa o tecnica.