Volkswagen aggiorna Multivan e California: scopri le novità del restyling 2026

Volkswagen presenta il restyling di Multivan e California con un design rinnovato, interni tecnologici e nuove motorizzazioni. Scopri tutte le novità.

Volkswagen ha presentato un significativo restyling per i modelli Multivan e California introducendo una serie di innovazioni che spaziano dal design agli interni, fino ai sistemi di assistenza alla guida. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di viaggio, rendendo questi veicoli ancora più adatti alle esigenze moderne.

Il restyling coinvolge sia gli aspetti estetici che tecnologici, offrendo ai clienti una gamma di opzioni personalizzabili e tecnologie avanzate per un comfort e una sicurezza senza precedenti.

Un design rinnovato per un look più moderno

Il frontale dei nuovi Multivan e California è stato completamente ridisegnato. I fari LED sono ora più grandi e collegati da una fascia luminosa orizzontale che migliora l’aspetto estetico e l’efficienza luminosa. Il paraurti è stato ridisegnato per un look più dinamico e moderno.

I clienti potranno scegliere tra nuovi cerchi in lega e inedite combinazioni di verniciatura, anche bicolore, per personalizzare ulteriormente il proprio veicolo. Questi aggiornamenti estetici non solo migliorano l’aspetto dei veicoli, ma li rendono anche più riconoscibili e distintivi sulla strada.

Interni tecnologici per un’esperienza di guida avanzata

Gli interni dei nuovi modelli sono stati completamente ridisegnati seguendo la filosofia introdotta dai modelli elettrici di Volkswagen. Al centro della plancia trova posto uno schermo centrale da 12,9 pollici mentre il Digital Cockpit per il guidatore offre tre diverse configurazioni personalizzabili.

Tra le novità tecnologiche, spiccano il freno di stazionamento elettrico e la ricarica wireless per smartphone ora di serie. Inoltre, è stato introdotto un sistema di climatizzazione elettrica a vettura ferma in grado di funzionare fino a otto ore, garantendo comfort anche quando il motore è spento.

Per il Multivan è stata studiata una nuova disposizione vis-à-vis per i sedili della versione a otto posti, ideale per viaggi in famiglia o professionali. Le versioni Life e Style includono anche nuovi braccioli per i sedili della seconda fila, aumentando ulteriormente il comfort.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida e motorizzazioni

Sul fronte dei sistemi ADAS la novità principale è l’introduzione del Travel Assist evoluto che gestisce anche i semafori e il cambio di corsia assistito. Inoltre, l’Emergency Assist può fermare autonomamente il veicolo in caso di emergenza medica, garantendo maggiore sicurezza.

La gamma motori offre due opzioni principali: il 2.0 TDI da 150 CV a trazione anteriore e la e-Hybrid 4MOTION plug-in hybrid da 245 CV con batteria da 19,7 kWh. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico doppia frizione DSG garantendo prestazioni e comfort ottimali.

Il California sarà disponibile esclusivamente nella versione a passo lungo, enfatizzando la sua vocazione per il tempo libero e i viaggi all’aria aperta. La combinazione di design rinnovato, tecnologia avanzata e comfort superiore rende questi modelli ancora più competitivi nel mercato del trasporto passeggeri.