Replica in scala 1:18 della Fiat 131 Familiare: dettagli, colori e prezzo

La station wagon che accompagnava le vacanze e i viaggi di famiglia negli anni 70 è stata ricreata in piccolo formato. La casa di modellismo Laudoracing Models ha scelto di riproporre la Fiat 131 1600 Mirafiori Familiare in scala 1:18 puntando su una realizzazione che mira a restituire sia l’aspetto pratico sia l’eleganza sobria tipica di quell’epoca.

Il modello non è pensato come un giocattolo ma come un pezzo da collezione: dimensioni generose, finiture curate e una palette colori che richiama immediatamente gli anni di produzione originali. L’esemplare è previsto in consegna per la fine dell’anno ed è già disponibile all’acquisto al prezzo di 125,90 euro.

La riedizione in scala: proporzioni e carattere

La riproduzione in scala 1:18 conserva le linee squadrate e razionali della vettura reale, restituendo l’impronta visiva della versione Familiare. Le proporzioni del modello sono state rispettate per offrire un colpo d’occhio fedele: dalla calandra con quattro fari circolari alla silhouette estesa del tetto, ogni elemento contribuisce a ricreare l’assetto e il rapporto fra volumi che definivano l’originale Fiat 131.

Particolare attenzione è riservata agli elementi che distinguevano le versioni più ricche: i paraurti cromati le modanature e le finiture esterne sono riprodotte con precisione. Anche il posteriore, con il grande portellone e i fanali verticali, conserva la riconoscibilità storica: la targa con la scritta Torino colloca idealmente il modello nel suo contesto di produzione.

Cerchi, pneumatici e assetto

I cerchi e gli pneumatici sono proporzionati per dare al modello il giusto assetto da vettura familiare. L’accortezza nella scelta delle gomme e nella scala dei cerchi contribuisce a comunicare stabilità e presenza su strada, caratteristiche che nell’originale volevano dire affidabilità nei lunghi trasferimenti verso il mare o la montagna.

Interni e atmosfera degli anni 70

L’ampia superficie vetrata tipica della Fiat 131 Familiare permette di osservare un abitacolo dettagliato: la plancia riproduce il disegno essenziale della prima serie, mentre sedili, pannelli porta e volante richiamano chiaramente l’estetica torinese della metà anni 70. Questi dettagli interni non sono decorativi, ma servono a trasmettere la sensazione di essere davanti a una vera auto d’epoca, con il giusto equilibrio tra funzionalità e stile.

La scelta cromatica del produttore rispetta l’iconografia del periodo: il modello sarà disponibile in vari colori, tra cui arancio, verde, champagne, rosso, giallo e il più tradizionale bianco. Queste tinte, oltre a richiamare la moda cromatica degli anni 70, aiutano il modello a emergere all’interno di una collezione per dimensioni e personalità.

La destinazione collezionistica

Con la pubblicazione di un modello così curato, Laudoracing Models si rivolge a collezionisti interessati non solo alla fedeltà estetica ma anche all’evocazione storica. L’articolo in scala è pensato per essere esposto e apprezzato, capace di suscitare ricordi e raccontare la storia quotidiana delle famiglie che usarono la Fiat 131 nelle loro vacanze.

Il prezzo di listino, 125,90 euro è in linea con la fascia di mercato per repliche dettagliate in scala 1:18 e riflette il livello delle finiture e la completezza della riproduzione. L’uscita è programmata per la fine dell’anno con la possibilità di prenotazione già aperta presso i rivenditori specializzati.

Contesto editoriale e riferimento a Giugno 2026

Nel numero di Giugno 2026 di una pubblicazione dedicata all’automobile si trovano contenuti paralleli che celebrano figure e modelli storici: tra gli argomenti citati figurano il laboratorio di Gandini il lavoro di Aldo Brovarone e una rassegna di modelli storici. Questo clima di riscoperta delle radici del design automobilistico favorisce iniziative come la replica della Fiat 131 Familiare da parte di un produttore specializzato.

Il progetto di riproporre un soggetto meno comune rispetto alle classiche coupé o berline rappresenta un contributo alla valorizzazione delle forme utilitarie e familiari dell’industria automobilistica italiana. La scelta della Fiat 131 sottolinea l’interesse per modelli che, pur non essendo sempre al centro dell’attenzione pubblica, hanno svolto un ruolo importante nella mobilità quotidiana degli anni 70.

Per gli appassionati e i collezionisti interessati, la replica della Fiat 131 1600 Mirafiori Familiare in scala 1:18 firmata Laudoracing Models è quindi una proposta concreta: disponibile per la fine dell’anno e acquistabile a 125,90 euro offre un equilibrio tra valore storico, cura dei dettagli e appeal cromatico.