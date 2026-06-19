Perché Catl è il centro della mobilità elettrica dopo un primo trimestre da record

Catl ha registrato un utile netto di 20,7 miliardi di yuan e ha installato 59,52 GWh nel primo trimestre, superando in profitti la somma di sette grandi costruttori cinesi: un segnale della centralità della filiera delle batterie.

Negli ultimi tre mesi l’attenzione sull’industria dell’auto elettrica si è spostata decisamente verso chi produce le celle e i pacchi batteria. Il gruppo con sede a NingdeCATLha annunciato risultati che confermano questa tendenza: un utile netto di 20,7 miliardi di yuan e una capacità di batterie installata pari a 59,52 GWh nel primo trimestre. Questi numeri non solo disegnano la dimensione economica raggiunta dal gruppo, ma indicano anche come la creazione di valore nell’ecosistema elettrico sia sempre più concentrata nella filiera delle batterie.

Il peso dei ricavi è altrettanto significativo: CATL ha generato un fatturato di 129,13 miliardi di yuan nei primi tre mesi dell’anno. In termini di scala e di influenza industriale, la cifra invita a riconsiderare la gerarchia tradizionale del settore auto cinese, mettendo in primo piano i fornitori di tecnologie chiave.

Confronto diretto con i principali costruttori cinesi

Il dato più eclatante emerge dal confronto tra gli utili di CATL e quelli dei grandi produttori automobilistici cinesi. Sommando i profitti trimestrali di Chery, Geely, BYD, SAIC, Great Wall Motor, Seres e Changan si ottiene un totale di 17,5 miliardi di yuan, inferiore ai 20,7 miliardi messi a segno da CATL. Questo scarto mette in luce come una quota rilevante del valore creato dalla transizione verso l’elettrico sia oggi trasferita ai fornitori di batterie.

Risultati individuali dei costruttori

Analizzando i singoli risultati, si osserva che i migliori utili tra le case auto sono stati ottenuti da Chery con 4,17 miliardi di yuan, Geely con 4,16 miliardi e BYD con 4,08 miliardi. Seguono SAIC con 3,02 miliardi, mentre Great Wall Motor, Seres e Changan hanno registrato utili più contenuti. Questi valori, pur rilevanti, rimangono comunque distanziati dall’utile di CATL, a evidenza del diverso ruolo economico che assumono produttori di componenti strategici rispetto ai costruttori finali.

Installazioni e quota di mercato nel primo trimestre

Sul piano operativo, CATL ha immesso sul mercato 59,52 GWh di batterie nel primo trimestre, conquistando una quota del 46,4% del mercato cinese nel periodo considerato. Questo volume di installazioni è la base che ha permesso alla società di trasformare la produzione in ricavi significativi e in un utile netto particolarmente consistente. La correlazione tra capacità installata e performance finanziaria è un elemento chiave per comprendere la posizione di vantaggio del gruppo.

Implicazioni per la filiera e le partnership industriali

La leadership di CATL deriva in parte anche dalle relazioni commerciali con i grandi costruttori: molte case automobilistiche utilizzano le sue celle o i suoi moduli batteria. In alcuni casi la collaborazione supera la semplice fornitura e si traduce in partnership strategiche o joint venture, come avviene con alcuni gruppi cinesi di primo piano. Questa integrazione commerciale e tecnologica amplifica la capacità di CATL di influenzare non solo la produzione ma anche l’orientamento degli sviluppi tecnologici del settore.

Il panorama tecnologico in evoluzione — con sperimentazioni su batteria allo stato solidobattery swap e ioni sodio — suggerisce che il ruolo dominante di chi controlla la produzione di celle potrà rafforzarsi ulteriormente, qualora questi sviluppi vengano adottati su larga scala.

Dimensione economica e prospettive di mercato

Con un fatturato trimestrale di 129,13 miliardi di yuan (circa 17,9 miliardi di dollari) e un utile netto di 20,7 miliardi di yuan (circa 3 miliardi di dollari), CATL conferma la sua posizione centrale nell’ecosistema dell’auto elettrica cinese. Questi numeri rendono evidente come la catena del valore della mobilità elettrica stia premiando in misura crescente chi detiene tecnologie e capacità produttiva sulle batterie. La concentrazione di profitti nella filiera può ridefinire dinamiche competitive e strategie industriali nei prossimi trimestri.

Per approfondire l’argomento e vedere un commento video, è disponibile un contributo di Marco Berti Quattrini che accompagna l’analisi di questi risultati.