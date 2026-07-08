Perché la Tesla RWD premium ha frenato durante un sorpasso: analisi e possibili cause

Una testimonianza di guida confronta l'esperienza con ADAS di una Passat e una Tesla RWD premium: frenata improvvisa durante un sorpasso su una statale con doppia corsia centrale, possibili spiegazioni e consigli pratici

Un proprietario alle prime armi con una Tesla RWD premium descrive il suo primo viaggio in montagna su strade statali, senza autostrada. Abituato a una Volkswagen Passat 2026 con vari ADAS (mantenimento corsia, regolatore di distanza e decelerazione in curva), il guidatore nota una differenza significativa: durante un sorpasso la Tesla ha effettuato una forte decelerazione nonostante il sorpasso fosse avvenuto in corsia dedicata e la moto sorpassata stesse nella corsia opposta. Il racconto solleva domande sull’uso corretto del cruise adattivo e sulle possibili cause tecniche dell’evento.

Comportamento del cruise adattivo sulla statale a doppia corsia

Sulle strade come la Valsugana, caratterizzate da due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e corsia d’emergenza, il funzionamento del cruise adattivo e dell’autosterzatura può essere diverso rispetto all’autostrada. Il proprietario descrive due modalità di utilizzo: attivare l’autosterzatura che segue la traiettoria della strada o disattivarla lasciando al veicolo solo il mantenimento della distanza dal mezzo davanti. Nel caso riportato, la vettura ha frenato bruscamente in presenza di una moto da sorpassare, comportamento che può essere causato da un riconoscimento errato dell’ostacolo o da un cambiamento di comportamento nello spazio laterale.

In particolare, i sistemi di assistenza spesso valutano simultaneamente più input: telecamere, radar e sensori. Se durante il sorpasso la moto o un altro veicolo compiono una traiettoria impercettibile o se la vettura che si sorpassa cambia leggermente la posizione, il controllo adaptive cruise può interpretare la situazione come un rischio e reagire con una decelerazione. Questo è più probabile su strade a una corsia per senso dove il margine di errore è ridotto; su superstrade a più corsie il sistema tende a funzionare più regolarmente.

Calibrazione delle telecamere e consigli per i test

Chi ha esperienza con veicoli dotati di ADAS suggerisce di effettuare prove controllate e, se necessario, la ricalibrazione delle telecamere. La ricalibrazione può risolvere problemi di percezione errata dell’ambiente, soprattutto se le telecamere hanno perso l’allineamento dopo lavori, urti o interventi di manutenzione. Il post risponde implicitamente a questo: se l’anomalia si ripresenta dopo altre prove su strade simili, è opportuno avviare una verifica tecnica.

Prima di contattare l’assistenza, il proprietario può provare alcune azioni pratiche: effettuare test su tratti rettilinei e a bassa velocità per osservare la reazione del cruise adattivo controllare che non ci siano adesivi, sporco o danni sulle lenti delle telecamere e confrontare il comportamento con e senza autosterzatura attivata. Se il problema persiste nonostante le prove e la pulizia, aprire un ticket con l’assistenza è la via consigliata per ottenere una diagnosi professionale.

Esperienze d’uso su strade a una corsia per senso

Un altro utente segnala che su strade con una sola corsia per senso il sistema può risultare troppo conservativo. Anche piccoli spostamenti del volante o scavalcamenti impercettibili nella corsia da parte di altri veicoli possono indurre decelerazioni brusche. Questo comportamento è coerente con il principio di funzionamento dei sistemi: quando il modello di guida vede una possibile intrusione nello spazio della vettura, privilegia la sicurezza e riduce la velocità.

Per chi proviene da vetture con ADAS differenti, la sensazione di ‘falsi allarmi’ può essere più frequente nelle prime uscite. Il consiglio pratico è prendere confidenza con il comportamento del sistema in condizioni variabili e mantenere il controllo manuale quando il traffico o la geometria della strada non sono ideali per l’assistenza automatizzata.

Quando rivolgersi all’assistenza e cosa comunicare

Se dopo ripetute prove e aver escluso cause banali (sporco sulle telecamere, impostazioni errate, uso inadeguato della modalità) la vettura continua a frenare in modo inaspettato, è opportuno contattare l’assistenza. Nel ticket è utile descrivere: modello esatto (ad esempio Tesla RWD premium), modalità d’uso del cruise adattivo al momento dell’evento, tipo di strada (statale con doppia corsia, presenza di spartitraffico), la dinamica del sorpasso (veicoli coinvolti, corsia in cui si trovavano) e eventuali video o telemetrie se disponibili. Questi elementi aiutano i tecnici a ricostruire il comportamento e valutare se serve una ricalibrazione o un intervento software.

La strada migliore è testare in sicurezza, verificare le impostazioni, pulire e ispezionare i sensori e, se necessario, rivolgersi all’assistenza con una descrizione dettagliata dei fatti.