Peugeot 408 2026: aggiornamento estetico e gamma ibrida ed elettrica

La Peugeot 408 si presenta dopo il restyling con un frontale più pulito, nuove soluzioni per l'abitacolo e tre opzioni di trazione (mild hybrid, plug-in hybrid ed elettrica) pensate per privilegiare il comfort. Dati su dimensioni, bagagliaio, prestazioni e prezzi essenziali per orientarsi nella scelta.

La Peugeot 408 aggiornata porta modifiche mirate a modernizzare l’aspetto e ad ampliare l’offerta di propulsione, mantenendo inalterata la vocazione al comfort di marcia. Il restyling si concentra in particolare sul frontale, con una firma luminosa rinnovata e un logo illuminato che rafforzano l’identità visiva, mentre le variazioni laterali e posteriori rimangono contenute ma efficaci nel valorizzare la percezione di larghezza.

Dimensioni, capacità di carico e linee esterne

Le proporzioni della 408 restano quelle di un crossover coupé: la lunghezza è di 4.687 mmla larghezza di 1.859 mm e l’altezza si attesta intorno a 1.485 mm (leggermente variabile a seconda della versione). Il passo misura 2.787 mmparametri che contribuiscono a una silhouette slanciata pur conservando spazio utile a bordo. Il volume del bagagliaio varia da 536 a 1.611 litri nelle versioni termiche, con valori ridotti nelle varianti ibride plug-in e BEV: la PHEV offre da 415 a 1.483 litri, l’elettrica da 468 a 1.542 litri. I pesi a vuoto e i carichi utili riflettono le diverse architetture: la versione mild-hybrid pesa circa 1.544 kgla PHEV 1.781 kg e la BEV 1.879 kgcon conseguenti differenze nelle capacità di traino e nei carichi verticali.

Abitacolo: i-Cockpit aggiornato e materiali

L’interno continua a puntare sul concetto di i-Cockpitcon una plancia orientata verso il guidatore e un layout scenografico. Il restyling introduce materiali rivisti e finiture più curate in alcune aree, mentre altre superfici rimangono più rigide, in particolare sul lato passeggero. Il sistema di infotainment è ora più personalizzabile e progettato per un uso quotidiano immediato, sebbene la strumentazione con effetto 3D possa apparire sovraccarica a una prima lettura. La posizione di guida richiede un adattamento a causa del volante compatto e della collocazione alta degli indicatori: dopo qualche chilometro si percepisce l’approccio ergonomico pensato per privilegiare il controllo del veicolo.

Spazio e funzionalità a bordo

Lo spazio per i passeggeri posteriori risulta adeguato per la categoria, mentre le soluzioni pratiche del vano di carico mantengono la flessibilità necessaria per viaggi e trasferimenti lunghi. Le differenze tra le varianti termiche, ibride e elettriche si notano soprattutto nella capacità utile del bagagliaio e nel peso complessivo, con impatti reali su dinamica e consumi.

Comportamento su strada e taratura del telaio

Sulle strade la 408 conferma la scelta progettuale a favore del comfortl’assetto assorbe efficacemente buche, giunti e ondulazioni, grazie a una taratura delle sospensioni pensata per filtrare le asperità senza risultare secca. Lo sterzo propone una taratura leggera ma sufficientemente comunicativa, consentendo inserimenti in curva prevedibili e un buon controllo del rollio. Non si tratta di una berlina sportiva, tuttavia la pianta anteriore e la risposta del telaio permettono una guida abbastanza dinamica senza compromettere la stabilità.

Comportamenti specifici delle motorizzazioni

La gamma si articola su tre soluzioni principali. Il 1.2 mild-hybrid da 145 CV è il più immediato e ‘meccanico’ nella risposta: il tre cilindri si fa sentire nelle accelerazioni, ma il peso inferiore lo rende più reattivo nei cambi di direzione; il cambio a doppia frizione a 6 rapporti garantisce cambi relativamente pronti. La plug-in hybrid da 240 CV offre il migliore equilibrio tra prestazioni ed efficienza, con una coppia di 360 Nm che assicura spinta consistente nelle ripartenze; tuttavia i passaggi tra motore elettrico e termico possono risultare percepibili e il cambio mostra qualche esitazione nelle scalate sotto guida più energica. L’E-408 mette in primo piano la fluidità: i circa 213 CV elettrici erogano potenza in modo lineare, con una gestione della coppia precisa e la possibilità di modulare la rigenerazione su più livelli, pur senza trasformare il comportamento in una vera esperienza one-pedal.

Prestazioni, ricarica e prezzi

Le prestazioni dichiarate variano: lo 0-100 km/h è coperto in circa 9,4 s dalla mild-hybrid, 7,5 s dalla plug-in e 7,2 s dall’elettrica. La PHEV monta una batteria da 17,2 kWhla BEV una capacità netta di 58 kWhmentre la mild-hybrid utilizza una piccola batteria da 0,43 kWh per gestire l’assistenza elettrica. La potenza di ricarica massima rilevante per la E-408 è di 120 kWvalore utile ma non di riferimento assoluto nel panorama EV. Sul fronte prezzi la proposta parte da 38.670 euro per la mild-hybrid, raggiunge almeno 45.350 euro per la plug-in hybrid e si colloca intorno a 43.180 euro per la versione elettrica.

Nel complesso il restyling della Peugeot 408 mantiene l’identità del modello puntando su un aspetto più moderno, miglioramenti pratici all’abitacolo e una gamma motori pensata per coprire le esigenze di chi privilegia il comfort, l’efficienza o la guida a zero emissioni in città.