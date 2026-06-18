Peugeot e il futuro dell’auto: elettrico, ibride e nuove tecnologie

Peugeot sta accelerando verso un futuro elettrico e ibrido con un piano industriale ambizioso che include nuove piattaforme e modelli rivoluzionari

Peugeot sta compiendo un passo significativo verso un futuro più sostenibile con il suo nuovo piano industriale FaSTLAne 2030, presentato recentemente durante l’Investor Day 2026. Il marchio francese, uno dei più rilevanti del gruppo Stellantis, ha delineato una roadmap che punta a un’offerta sempre più elettrificata e tecnologicamente avanzata.

La strategia del Leone si basa su una serie di innovazioni che spaziano dai modelli completamente elettrici a quelli ibridi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica.

La nuova e-208 GTi e le future city car

La prima novità già disponibile è la Peugeot e-208 GTiuna versione sportiva a zero emissioni della compatta francese. Con 281 CV e un prezzo vicino ai 45.000 euro, questa vettura rappresenta un passo avanti significativo nel segmento delle auto elettriche.

La prossima evoluzione della 208 sarà anticipata da un concept al Salone di Parigi del 2026, mentre il modello di serie debutterà a inizio. La nuova generazione nascerà sulla piattaforma STLA One e sarà esclusivamente BEV, con ogni probabilità introdurrà lo sterzo ‘by wire’, eliminando il collegamento meccanico tra volante e ruote.

Parallelamente, l’attuale versione ibrida continuerà la propria carriera con un importante aggiornamento. La stessa strategia interesserà anche la Peugeot 2008attesa con una nuova variante elettrica e con il restyling dell’attuale modello.

L’arrivo del primo full hybrid europeo

Il segnerà inoltre il debutto del primo full hybrid europeo di Stellantis, destinato inizialmente ai modelli di segmento medio e superiore. Le prime vetture ad adottarlo saranno la 3008 e la 5008abbinate al motore 1.2 evoluto con distribuzione a catena.

Resta invece da chiarire l’estensione della tecnologia ai modelli più compatti, ma l’obiettivo è quello di offrire una gamma sempre più diversificata e adatta alle esigenze dei clienti.

Le nuove ammiraglie e le eredi di 308 e 408

Tra la fine e la prima metà è previsto l’arrivo dell’erede della 508 station wagonispirata alla Concept 6. Il modello, sviluppato in collaborazione con Dongfeng e prodotto in Cina, adotterà una carrozzeria filante lunga oltre 4,80 metri e sarà proposta principalmente in versione elettrica.

Successivamente, tra il e il 2030, toccherà alle nuove generazioni di 308 e 408anch’esse basate sulla piattaforma multienergia STLA One, con varianti mild hybrid, full hybrid, plug-in ed elettriche.

Questo piano industriale rappresenta un passo fondamentale per Peugeot, che punta a consolidare la sua posizione nel mercato automobilistico con soluzioni innovative e sostenibili.