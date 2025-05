Peugeot Metropolis 400i: il maxi-scooter a tre ruote per la città

Introduzione al Peugeot Metropolis 400i

Il Peugeot Metropolis 400i rappresenta una soluzione innovativa per chi cerca un mezzo di trasporto agile e sicuro nel traffico cittadino. Con il suo motore da 400 cc, questo maxi-scooter a tre ruote si propone come un’alternativa valida per gli automobilisti stanchi di rimanere bloccati nel traffico. Rinnovato e aggiornato secondo le normative Euro 5+, il Metropolis 400i si distingue per il suo design accattivante e le sue caratteristiche tecniche avanzate.

Design e comfort

Il design del Peugeot Metropolis 400i è ispirato al famoso leone del marchio, con un frontale imponente e luci diurne che richiamano la potenza e la sicurezza. La sella, ampia e accogliente, è dotata di uno schienale per il passeggero, rendendo ogni viaggio confortevole. Inoltre, il quadro strumenti, con un mix di analogico e digitale, offre informazioni chiare e facilmente leggibili, mentre la funzione di navigazione integrata tramite smartphone è un ulteriore vantaggio per chi si sposta in città.

Capacità di carico e praticità

Uno dei punti di forza del Metropolis 400i è la sua capacità di carico. Con un vano sottosella di 22 litri e un vano posteriore di 24 litri, è possibile trasportare un casco integrale e altri oggetti. Per chi ha bisogno di ulteriore spazio, la versione SW offre un bauletto integrato che aumenta la capacità totale a ben 76 litri. Questa praticità è accentuata dal sistema di apertura elettrica e dal pavimento piatto, che facilita il carico di oggetti voluminosi.

Prestazioni e sicurezza

Il motore monocilindrico a quattro tempi del Metropolis 400i eroga 35,6 CV di potenza e 38,1 Nm di coppia, garantendo prestazioni elevate e una velocità massima di 135 km/h, ideale anche per l’autostrada. La sicurezza è un aspetto fondamentale, con sistemi come l’ABS e il controllo di trazione che assicurano una guida stabile anche in condizioni difficili. Inoltre, il freno di stazionamento e il sistema di sospensioni rendono il Metropolis un mezzo rassicurante per ogni tipo di utilizzo.