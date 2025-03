Un nuovo motore per il Piaggio Medley 200

Il Piaggio Medley 200 Euro 5+ rappresenta un importante passo avanti nella gamma degli scooter a ruota alta della Casa di Pontedera. Con un motore monocilindrico raffreddato a liquido, omologato Euro 5+, il nuovo modello si distingue per la sua cilindrata maggiorata, che offre prestazioni superiori rispetto al precedente modello da 150 cc, ora mandato ‘in pensione’. Questo cambiamento non solo migliora l’efficienza del veicolo, ma risponde anche alle più recenti normative ambientali, rendendolo una scelta ideale per chi cerca uno scooter potente e rispettoso dell’ambiente.

Due versioni per soddisfare ogni esigenza

Il Piaggio Medley 200 è disponibile in due allestimenti: la versione standard e la più tecnologica versione S. La versione standard si presenta con un design sobrio ed elegante, caratterizzato da colorazioni come il Grigio Astrale e il Nero Abisso, arricchite da dettagli in alluminio. Questa opzione è perfetta per chi cerca un look classico e raffinato.

D’altra parte, la versione Medley S si distingue per le sue finiture nere e accenti blu, offrendo un aspetto più dinamico e sportivo. Inoltre, è dotata di una tecnologia avanzata, tra cui la connettività Bluetooth Piaggio MIA, che consente di collegare lo scooter allo smartphone, rendendo l’esperienza di guida ancora più interattiva e moderna.

Prezzo e disponibilità

Il Piaggio Medley 200 Euro 5+ è già disponibile presso i concessionari autorizzati, con un prezzo di partenza di 3.899 Euro (franco concessionario). Questo prezzo competitivo rende il Medley 200 un’opzione interessante per chi cerca uno scooter versatile e di qualità. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, il Medley 200 si posiziona come una scelta ideale per gli utenti urbani che desiderano un mezzo di trasporto pratico e affidabile.

In conclusione, il Piaggio Medley 200 Euro 5+ si presenta come un’ottima soluzione per chi cerca uno scooter che unisca prestazioni elevate, design elegante e rispetto per l’ambiente. Con le sue diverse versioni e un motore potenziato, è destinato a conquistare il mercato degli scooter nel 2025.