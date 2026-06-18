Pirelli confermato fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1 fino al 2028

Pirelli ha esteso la sua partnership con la Formula 1 fino al 2028, continuando a fornire pneumatici per la massima serie e le categorie propedeutiche.

In un’annuncio che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di motorsport, Pirelli ha confermato la sua presenza come fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1 fino alla fine del 2028. Questo accordo, che include anche le categorie Formula 2Formula 3 e F1 Academyrappresenta un ulteriore passo avanti nella lunga e fruttuosa collaborazione tra l’azienda italiana e il mondo delle corse.

La decisione di estendere la partnership è stata presa di comune accordo tra la FIAla Formula One Management e Pirelli, sottolineando l’importanza strategica di questa alleanza. L’accordo originale, firmato nel 2026, prevedeva già la possibilità di un’estensione di un anno, che ora è stata ufficialmente confermata.

Una collaborazione che va oltre i pneumatici

Pirelli non è semplicemente un fornitore di pneumatici per la Formula 1; è un partner strategico che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo tecnologico e alla sicurezza del campionato. Come ha dichiarato Marco Tronchetti ProveraVicepresidente Esecutivo di Pirelli, “La Formula 1 rappresenta per noi il miglior laboratorio per innovare, testare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio degli pneumatici stradali del futuro.”

L’azienda italiana ha superato il traguardo dei 500 Gran Premi nel 2026, un risultato che testimonia la sua lunga e consolidata presenza nel mondo delle corse. La partnership con la Formula 1 è iniziata, ma la storia di Pirelli nel campionato risale alla gara inaugurale del 1950. Questo legame storico ha permesso a Pirelli di affiancare l’evoluzione tecnica delle vetture, dagli albori del campionato fino alle più recenti revisioni regolamentari.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Mohammed Ben SulayemPresidente della FIA, ha sottolineato l’importanza di questa estensione: “Pirelli è un partner importante per il FIA Formula One World Championship da molti anni, garantendo costantemente elevati standard di prestazioni, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport. Questa estensione fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli.”

Anche Stefano DomenicaliPresidente e CEO di Formula 1 Group, ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo costruito una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento per molti anni sulla sua eccellenza tecnica e sul suo impegno in termini di prestazioni, innovazione e sostenibilità. Sono quindi felice che la FIA e noi continueremo questa collaborazione per un altro anno.”

L’impegno per l’innovazione e la sostenibilità

Pirelli ha sempre posto un forte accento sull’innovazione e la sostenibilità, aspetti che sono diventati centrali anche nel mondo della Formula 1. L’azienda italiana ha sviluppato pneumatici sempre più performanti e sostenibili, contribuendo a rendere il campionato più competitivo e rispettoso dell’ambiente. Questo impegno è stato riconosciuto e apprezzato da tutti i principali attori del mondo delle corse.

L’estensione dell’accordo fino al 2028 rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo cruciale che Pirelli svolge nel mondo della Formula 1. La partnership continua a crescere, offrendo nuove opportunità di innovazione e sviluppo per entrambi i partner. Gli appassionati di motorsport possono quindi aspettarsi di vedere ancora molte gare emozionanti e tecnologicamente avanzate nei prossimi anni.