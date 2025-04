Scopri come Pirelli sta rivoluzionando il mercato degli pneumatici con il P Zero E, il primo pneumatico ultra-performante con oltre il 55% di materiali ecosostenibili.

Un passo verso la sostenibilità

Nel mondo odierno, la sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende, e Pirelli non fa eccezione. Con il lancio del P Zero E, il primo pneumatico ultra-performante al mondo realizzato con oltre il 55% di materiali ecosostenibili, Pirelli si posiziona all’avanguardia nell’innovazione ecologica. Questo pneumatico è stato presentato durante il Fuorisalone 2025 e ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche uniche e la sua certificazione ufficiale da parte di Bureau Veritas, conforme allo standard ISO14021.

Materiali innovativi per prestazioni elevate

Il P Zero E non è solo un pneumatico ecologico, ma offre anche prestazioni elevate. Grazie all’uso di materiali rinnovabili e riciclati, Pirelli ha creato un prodotto che non compromette la qualità. Le mescole utilizzate sono state sviluppate con tecnologie derivate dal motorsport, garantendo così un’aderenza ottimale e una risposta rapida su strada. Inoltre, il design del battistrada è stato ottimizzato digitalmente per migliorare la rigidità e ridurre il rumore durante la marcia, rendendo l’esperienza di guida ancora più confortevole.

Adatto per veicoli elettrici

Con l’aumento della popolarità delle auto elettriche, Pirelli ha sviluppato il P Zero E con un pacchetto specifico per questi veicoli, contrassegnato dalla sigla Elect. Questo pacchetto è progettato per gestire il peso e la coppia superiori delle auto elettriche, garantendo una guida fluida e senza vibrazioni. Inoltre, il pneumatico è dotato della tecnologia RunForward, che consente di continuare a viaggiare anche in caso di foratura, fino a 40 km a una velocità massima di 80 km/h. Questa innovazione è particolarmente utile per le auto elettriche che non dispongono di una ruota di scorta.

Un futuro sostenibile per Pirelli

Il P Zero E rappresenta solo l’inizio di una strategia più ampia di Pirelli per integrare materiali riciclati e biologici in tutta la sua gamma di pneumatici. L’azienda ha dichiarato di voler estendere l’uso di questi materiali a ulteriori modelli, segnalandoli con un logo dedicato. La direzione è chiara: Pirelli punta a una mobilità sostenibile che non comprometta la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Con il P Zero E, Pirelli dimostra che è possibile coniugare innovazione, prestazioni e rispetto per l’ambiente.