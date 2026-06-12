Pirelli prolunga la partnership con la Formula 1 fino al 2028

Pirelli e Formula 1 hanno rinnovato la loro partnership fino al 2028. Un traguardo storico che celebra 500 Gran Premi e guarda al futuro con innovazione e sostenibilità.

In un evento memorabile tenutosi a Barcellona il 12 giugno 2026, Pirelli ha celebrato un traguardo storico: 500 Gran Premi in Formula 1. Questo momento è stato l’occasione per annunciare il rinnovo del contratto con la FIA e la Formula 1 fino al 2028, un’estensione che sottolinea l’importanza strategica della partnership tra l’azienda italiana e il mondo delle corse.

La cerimonia ha visto la partecipazione di personalità di spicco come Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, Jean Todt, ex presidente della FIA, e Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli. Un videomessaggio di Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha aggiunto un tocco internazionale all’evento.

Un accordo che guarda al futuro

L’accordo, inizialmente previsto fino, è stato esteso di un anno grazie a una clausola opzionale presente nel contratto triennale firmato nel 2026. Questo rinnovo garantisce stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra la FIA, il Gruppo Formula 1 e Pirelli. Mohammed Ben Sulayem ha sottolineato l’importanza di questa continuità, evidenziando come Pirelli abbia garantito standard elevati di prestazioni, innovazione e sicurezza.

Per Pirelli, la Formula 1 rappresenta un laboratorio cruciale per innovare e testare soluzioni tecniche all’avanguardia. Marco Tronchetti Provera ha espresso orgoglio per il traguardo dei 500 Gran Premi, sottolineando come l’azienda non sia solo un fornitore, ma un partner strategico che ha saputo sostenere la crescita costante del campionato.

Innovazione e sostenibilità

Stefano Domenicali ha ribadito l’importanza della partnership con Pirelli, evidenziando come l’azienda italiana abbia sempre garantito prestazioni di altissimo livello. La Formula 1 continua a spingere i limiti del quadro normativo tecnico, e l’impegno di Pirelli per la qualità offre ai team la massima tranquillità, sapendo di lavorare con pneumatici avanzati.

La partnership non si limita alla Formula 1, ma include anche le categorie propedeutiche di Formula 2 e Formula 3. Pirelli continuerà a fornire pneumatici per queste serie almeno fino al 2028, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo delle corse.

Un futuro all’insegna dell’innovazione

Il rinnovo del contratto fino al 2028 rappresenta un passo significativo per Pirelli e la Formula 1. L’azienda italiana continuerà a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo di pneumatici sempre più performanti e sostenibili, contribuendo alla crescita del campionato e alla realizzazione di gare entusiasmanti per concorrenti, squadre e fan in tutto il mondo.

Con questo accordo, Pirelli e la Formula 1 confermano il loro impegno comune verso l’innovazione e la sostenibilità, gettando le basi per un futuro all’insegna dell’eccellenza e della competizione.