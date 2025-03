Il passaggio di testimone tra Michelin e Pirelli

Dal 2027, Pirelli prenderà il posto di Michelin come fornitore ufficiale di gomme per la MotoGP, un cambiamento significativo che segna l’inizio di una nuova era per il motomondiale. Questa decisione è stata annunciata dalla Dorna, l’organizzatore del campionato, che ha sottolineato come il nuovo contratto di cinque anni, che si estenderà fino al 2031, coinciderà con l’implementazione di nuovi regolamenti per la MotoGP.

Strategia di un unico fornitore per il paddock

Pirelli, già fornitore di gomme per la Moto2 e la Moto3 dal 2011, si propone di consolidare la strategia di un unico fornitore per tutte le categorie del motomondiale. Questo approccio mira a fornire una scala di sviluppo ideale per i giovani talenti, che si preparano a competere ai massimi livelli. La Dorna ha confermato che Michelin continuerà a fornire supporto tecnico e prodotti fino alla fine della stagione 2026, mantenendo la sua posizione di fornitore esclusivo fino al termine dell’attuale regolamento tecnico.

Innovazione e sostenibilità nel settore delle gomme

Michelin, che rimarrà attiva anche nella MotoE, si concentrerà sull’innovazione per rendere i suoi pneumatici ancora più sostenibili. L’azienda ha già implementato una significativa percentuale di materiali rinnovabili e riciclati nei suoi prodotti. Piero Taramasso, Manager 2 ruote Michelin Motorsport, ha dichiarato che, nonostante le trattative per il prolungamento del contratto con la MotoGP, la decisione di Dorna di optare per un unico fornitore è stata rispettata. Michelin continuerà a lavorare a stretto contatto con i suoi partner per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle competizioni.

Con questo cambiamento, il panorama della MotoGP si prepara a una trasformazione che potrebbe influenzare non solo le performance in pista, ma anche la direzione futura del campionato, in termini di innovazione e sostenibilità.