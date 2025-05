Introduzione ai pneumatici All-Terrain

Negli ultimi anni, i pneumatici All-Terrain hanno guadagnato popolarità tra gli automobilisti che cercano un equilibrio tra prestazioni su strada e fuoristrada. Tuttavia, un recente test condotto dall’ADAC, l’Automobile Club tedesco, ha messo in luce alcune criticità significative riguardo a questi modelli. La valutazione ha coinvolto otto pneumatici nella misura 225/65 R17, con risultati che hanno sorpreso molti esperti del settore.

Risultati del test ADAC

Il verdetto dell’ADAC è stato chiaro: nessuno degli pneumatici testati ha raggiunto un giudizio complessivo di “buono”. Il miglior risultato è stato ottenuto dallo Yokohama Geolandar A/T G015, che ha ricevuto un punteggio di 2,9, classificandosi come “discreto”. In confronto, un pneumatico quattro stagioni di riferimento ha ottenuto un punteggio di 2,1, evidenziando una differenza significativa nelle prestazioni. Al secondo posto si è piazzato il Falken Wildpeak A/T 3WA con un punteggio di 3,1, mentre il BF Goodrich Trail Terrain T/A ha chiuso la classifica con un punteggio di 5,4, dimostrando prestazioni deludenti.

Frenata e prestazioni su bagnato

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi dal test riguarda le prestazioni di frenata su fondo bagnato. Il BF Goodrich Trail Terrain T/A ha richiesto ben 48,8 metri per arrestarsi da 80 km/h, un risultato allarmante che supera di quasi dieci metri la media del test. Anche il miglior pneumatico All-Terrain, il Falken Wildpeak A/T 3WA, ha mostrato limiti, fermandosi a circa 40 metri, sei metri in più rispetto al pneumatico di riferimento. Questi risultati sollevano interrogativi sulla sicurezza di questi pneumatici in situazioni di emergenza, dove ogni metro può fare la differenza.

Prestazioni in fuoristrada

Se le prestazioni su strada sono deludenti, ci si potrebbe aspettare che i pneumatici All-Terrain si comportino meglio in fuoristrada. Tuttavia, anche in questo caso i risultati sono stati solo marginalmente migliori. Sul tracciato in ghiaia, il Matador MP72 Izzarda A/T2 ha ottenuto il miglior punteggio, ma è stato seguito da vicino da un normale pneumatico quattro stagioni. In situazioni di fango, i tasselli profondi non hanno offerto vantaggi significativi, dimostrando che la trazione integrale e un differenziale autobloccante sono fattori più determinanti per le prestazioni.

Considerazioni finali e raccomandazioni

Alla luce dei risultati del test, l’ADAC consiglia a chi guida principalmente su strada asfaltata di optare per pneumatici quattro stagioni di buona qualità, piuttosto che investire in pneumatici All-Terrain. Solo quattro modelli hanno raggiunto la sufficienza nel punteggio finale, mentre gli altri hanno mostrato evidenti limiti. Per i camper pesanti o i furgoni, l’ADAC suggerisce di considerare modelli specifici omologati per l’uso tutto l’anno. In sintesi, sebbene i pneumatici All-Terrain promettano un equilibrio tra comfort su strada e prestazioni in fuoristrada, il test ADAC evidenzia che questo equilibrio è difficile da raggiungere, con compromessi significativi in termini di sicurezza e prestazioni.