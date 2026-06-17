Pneumatici CST CM-S3N e CM-S3N+: grip racing e durata per supersportive e naked

CST Tires lancia le gomme CM-S3N e CM-S3N+ Ride Migra dedicate a supersport, naked e sport touring; design aggressivo, due diversi dual compound e la tecnologia Mono-Wire Winding Technology per stabilità ad alte velocità e aderenza in curva.

CST Tires amplia la propria offerta nel segmento sportivo stradale con due nuovi modelli: CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra. Nati nel Centro R&D CST Tiresquesti pneumatici intendono portare in strada alcuni aspetti dell’esperienza del mondo racing, pur mantenendo attenzione a durata e comfort per l’uso quotidiano. Le linee del battistrada, marcatamente sportive, richiamano la vocazione performante dei prodotti e anticipano il carattere dinamico promesso dalle specifiche tecniche.

Veicoli e destinazioni d’uso verificate per i nuovi modelli

Le nuove proposte CST sono rivolte a chi guida supersportnaked e sport touring. Tra i modelli citati come clienti ideali figurano moto come le CFMOTO 675SR-R675NK500SRla QJ MOTOR SRK550Sla ZONTES 703Rla VOGE RR660S e la KOVE 450RR. Questo posizionamento sottolinea come CST miri a intercettare sia chi cerca una guida aggressiva sia chi pretende affidabilità e resistenza chilometrica nei trasferimenti più lunghi.

Caratteristiche tecniche principali e differenze tra CM-S3N e CM-S3N+

Il progetto parte da un design sportivo del battistradache riprende la base del CM-S1 per avvicinarsi alle sagome tipiche degli pneumatici da competizione: un profilo studiato per migliorare maneggevolezza e stabilità. Le scanalature sono state ridisegnate con proporzioni ottimizzate di larghezza e densità per garantire un efficiente drenaggio e precisione di traiettoria. A livello strutturale, entrambi i modelli adottano la Mono-Wire Winding Technologyovvero un cavo in acciaio singolo senza giunture rivestito a spirale con struttura radiale: soluzione pensata per offrire stabilità alle alte velocità e miglior comfort.

Dual compound e comportamento in strada

La differenza più evidente tra CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra riguarda la disposizione delle mescole: sul CM-S3N la mescola centrale è orientata alla strada per massimizzare stabilità ad alta velocità e durata, mentre i fianchi montano una mescola più sportiva per aumentare l’aderenza in curva. Al contrario, il CM-S3N+ adotta una mescola centrale sportiva per migliorare controllo e stabilità e presenta sui bordi una mescola di stampo racing per massimizzare il grip in piega. Questa scelta consente di offrire due alternative in funzione dello stile di guida: uno più votato alla percorrenza e alla durata, l’altro con maggiore aggressività in inserimento di curva.

Sviluppo, posizionamento e agenti per l’Italia

Il lavoro sul prodotto è stato condotto all’interno del Centro R&D CST Tires con l’obiettivo dichiarato di trasferire su strada elementi della tecnologia usata nelle competizioni. Per la distribuzione sul territorio italiano è coinvolta la B.I.S. srlindicata come agente esclusivo per l’Italia. Questo passaggio organizzativo punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento sportivo stradale e a offrire un supporto commerciale e tecnico dedicato ai rivenditori e agli utenti finali.

Il risultato è una famiglia di pneumatici che punta a restituire sensazioni di confidenza e precisione: in curva si promette una risposta pronta e progressiva, talvolta descritta con l’espressione il coltello tra i denti per rappresentare la voglia di guida sportiva senza compromessi. Allo stesso tempo, la struttura e le mescole sono studiate per mantenere performance costanti durante la vita utile dello pneumatico, elemento importante per chi affronta lunghi trasferimenti autostradali o percorrenze elevate.

Implicazioni pratiche per il motociclista

Chi valuta la sostituzione delle gomme troverà nelle due varianti una scelta in base alle proprie priorità: il CM-S3N privilegia la stabilità e la durata su percorrenze lunghe, mentre il CM-S3N+ punta a massimizzare il controllo e l’aderenza nelle uscite più incisive. Entrambe le soluzioni condividono la stessa impronta di battistrada e l’impiego della Mono-Wire Winding Technologyfattori che incidono su tenuta, comfort e comportamento alle alte velocità.

Per informazioni commerciali e sulle misure disponibili è possibile rivolgersi a B.I.S. srl che opera come agente esclusivo per l’Italia. L’introduzione di questi modelli conferma l’intento di CST di occupare uno spazio più ampio nel mondo delle gomme sportive stradali, offrendo opzioni per motociclisti con esigenze diverse ma che condividono la ricerca di performance e costanza di rendimento.