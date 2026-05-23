Podio al Gran Premio di Thailandia: come Accossato sostiene Izan Guevara in Moto2

Il Campionato Moto2 ha visto emergere nuovamente il talento di Izan Guevara, protagonista di un fine settimana competitivo concluso con un prestigioso piazzamento sul podio. Al gran premio di Thailandia 2026 il pilota del team Pramac ha messo a frutto velocità e continuità, dimostrando una progressione tecnica e mentale che lo sta avvicinando ai nomi di riferimento della categoria. In questo contesto, il contributo dei partner tecnici diventa determinante: sistemi, componenti e strategie di messa a punto hanno influito direttamente sulla resa in gara.

Accossato è tra le realtà coinvolte nel progetto che affianca Guevara: l’azienda italiana fornisce sistemi frenanti e componenti racing sviluppati per resistere alle sollecitazioni estreme del motociclismo professionistico. Il supporto non è limitato alla singola gara, ma consiste in un percorso di sviluppo che integra dati di pista, test e feedback del pilota per ottimizzare setup e affidabilità. Questo approccio consente di trasformare le soluzioni sperimentate in pista in prodotti per l’aftermarket e l’OEM.

Il risultato e il suo significato

Il secondo posto ottenuto in Moto2 rappresenta una tappa importante nella crescita di Guevara: una combinazione di traiettorie consistenti, gestione efficiente dei pneumatici e decisioni coraggiose nelle fasi decisive della gara. La prova ha evidenziato come una performance ripetibile e veloce possa tradursi in risultato, quando il pacchetto tecnico e umano lavora con coerenza. Per il team Pramac e per i suoi partner, il podio è una conferma del lavoro svolto su crono, feeling di freno e bilanciamento della moto.

Analisi tecnica della prestazione

L’analisi post-gara ha messo in luce aspetti chiave come l’ottimizzazione del punto di frenata, la modulazione della leva e la risposta del sistema frenante alle temperature elevate. Gli interventi mirati su componenti come le pompe freno e le impostazioni idrauliche hanno contribuito a garantire costanza giro dopo giro. L’uso di soluzioni testate in sessioni private ha permesso di minimizzare il rischio di calo prestazionale, mentre il pilota ha mostrato maturità nel gestire i momenti di pressione, traducendo le risorse tecniche in vantaggi concreti.

Il ruolo di Accossato nel progetto sportivo

Per un produttore come Accossato, il coinvolgimento nelle competizioni ha una doppia valenza: validare tecnologie in ambiente estremo e trasferire il know-how ai prodotti commerciali. L’azienda collabora con team e piloti non solo fornendo componenti, ma partecipando a cicli di sviluppo che prevedono misurazioni, adattamenti e aggiornamenti rapidi tra una gara e l’altra. Questo processo garantisce che la tecnologia racing non rimanga confinata alla pista, ma arricchisca l’offerta per gli appassionati e per i costruttori.

Trasferimento tecnologico e affidabilità

Il trasferimento tecnologico si traduce in prodotti più performanti e duraturi, frutto di test ripetuti in condizioni estreme. Le soluzioni sviluppate per la Moto2 vengono spesso adattate ai modelli stradali e alle forniture OEM, migliorando caratteristiche come la modulazione del freno, la durevolezza delle guarnizioni e la reattività delle pompe. In questo senso, la collaborazione in pista è una vera e propria piattaforma di ricerca e sviluppo che rafforza la reputazione del brand su scala internazionale.

Successi correlati: Navarra e la Superbike nazionale

Accossato ha ottenuto conferme anche in ambito nazionale: nel secondo round del Campionato Spagnolo Superbike, al Circuito de Navarra, Ivo Lopes ha conquistato una vittoria significativa per il BMW EasyRace Team. La gara ha dimostrato la validità delle pompe freno e frizione fornite dal produttore, soprattutto nelle fasi di riassetto dopo una caduta e durante la rimonta nel fine settimana. Questo risultato rafforza l’idea che componenti ben progettati fanno la differenza sia nelle categorie internazionali sia in quelle nazionali.

In sintesi, il podio di Izan Guevara in Moto2 e gli esiti positivi nelle competizioni nazionali confermano come l’integrazione tra pilota, team e fornitori tecnici sia la strada maestra per ottenere risultati. L’azione combinata di ottimizzazione meccanica, raccolta dati e feedback immediato consente a marchi come Accossato di consolidare la propria presenza nel mondo del motorsport professionistico e di trasferire valore al mercato stradale e industriale.