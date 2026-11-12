Polestar 5 porta la gran turismo elettrica a nuovi livelli di potenza, design e tecnologia

Polestar 5 rappresenta la più ambiziosa ammiraglia del marchio svedese, nata dalla collaborazione con Volvo e dal gruppo cinese Geely. Basata sulla nuova architettura PPA (Polestar Performance Architecture), la vettura combina una silhouette da gran turismo a quattro porte con prestazioni tipiche di una supercar elettrica. Il lancio, avvenuto nel 2026, ha subito suscitato curiosità grazie a due versioni di potenza – Dual Motor 748 CV e la più estrema Performance 884 CV – e a un prezzo di partenza di 119.800 euro.

Design esterno e aerodinamica della Polestar 5

Dimensioni e profilo

La carrozzeria si colloca nella fascia delle tradizionali ammiraglie, misura 5,09 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza e solo 1,42 metri di altezza, con un passo di 3,05 metri. Il frontale, caratterizzato da gruppi ottici a “T” coricata, conferisce un aspetto aggressivo, mentre il tetto ad arco e le fiancate scavate contribuiscono a una sagoma bassa e filante. La coda, priva di lunotto tradizionale, è valorizzata da una barra luminosa trasversale che ottimizza i flussi d’aria, un elemento distintivo che richiama la tradizione sportiva del marchio.

Dettagli aerodinamici

Il coefficiente di resistenza Cx si attesta a 0,24, risultato di soluzioni come le maniglie a scomparsa, i finestrini senza cornice e la cura dei dettagli sul posteriore. La parte finale, con la sua forma a coda tronca, riduce la turbolenza e favorisce la stabilità ad alta velocità. Non sorprende che la velocità massima sia limitata a 250 km/h, ma il veicolo riesce a mantenere una buona efficienza anche nelle condizioni di guida urbana.

Interni, ergonomia e tecnologia

Materiali sostenibili e abitabilità

L’abitacolo si distingue per un approccio minimalista scandinavo arricchito da soluzioni eco-compatibili. I rivestimenti in bio-composito di lino, i tessuti riciclati e la pelle Nappa certificata si alternano su porte, cruscotto e sedili. Il tetto panoramico in vetro, il più grande mai installato su una Polestar, illumina l’interno, mentre la plastica tradizionale è stata sostituita da compositi più leggeri, contribuendo a contenere il peso globale di 2.500 kg. La configurazione 4+1, con una seduta centrale opzionale sollevabile, permette di ospitare fino a cinque persone, sebbene il bagagliaio sia limitato a 365 litri, completato da un vano anteriore da 62 litri.

Sistema di infotainment e assistenza alla guida

Al centro della plancia domina uno schermo verticale da 14,5 pollici basato su Android Automotive, integrato con le applicazioni Google, inclusa l’intelligenza artificiale Gemini. Una strumentazione digitale da 9 pollici e un head-up display offrono informazioni in tempo reale. L’impianto audio, realizzato in collaborazione con Bowers & Wilkins, è gestito da una grande rotella posizionata sul tunnel centrale. L’ADAS include 11 telecamere, radar interni e 12 sensori a ultrasuoni, con funzione Pilot Assist attiva fino a 150 km/h e un sistema di monitoraggio del conducente.

Motorizzazioni, autonomia e prestazioni su pista

Piattaforma PPA e batterie

La PPA è una struttura in alluminio incollato, progettata per massimizzare rigidità torsionale e ridurre il peso. Il pacco batteria da 112 kWh, con chimica NMC e architettura a 800 V, è integrato nella scocca. Le celle utilizzano la tecnologia XFC (Extreme Fast Charging) sviluppata con StoreDot, che impiega un anodo in silicio per velocizzare la ricarica. In corrente continua è possibile erogare fino a 350 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 22 minuti; in AC la potenza massima è di 11 kW.

Dinamica di guida e prova su strada

La variante Dual Motor eroga 748 CV e 812 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi; la versione Performance raggiunge 884 CV, 1.015 Nm e 0-100 km/h in 3,2 secondi. Le sospensioni a tre livelli, gli ammortizzatori elettronici e l’assetto di sterzo avanzato garantiscono un controllo preciso, confermato durante il test drive sul Lago di Como, dove l’auto ha mostrato una risposta pronta alle irregolarità della strada e una buona tenuta in curva. Gli angoli ciechi, dovuti alla larghezza dei montanti, rappresentano l’unica limitazione rilevata.

Prezzo, concorrenza e posizionamento sul mercato

Il prezzo di partenza è di 119.800 euro per la versione Dual Motor, mentre la Performance parte da 144.800 euro, includendo pinze freno in “Swedish Gold” e sospensioni adattive. La Polestar 5 si confronta con modelli come la Lotus Emeya, la Denza Z9GT, la Porsche Taycan e l’Audi e-tron GT, ma si differenzia per la combinazione di design scandinavo, powertrain ad alta potenza e tecnologie di ricarica ultra-rapida. Con una capacità di bagagliaio più contenuta rispetto ai concorrenti, la decisione di Polestar sembra mirare a un pubblico che privilegia le prestazioni e l’innovazione estetica rispetto alla pura praticità.