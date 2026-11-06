Chery svela una serie di SUV e citycar ibridi ed elettrici, mentre la Jaecoo 7 arriva con tre propulsori e incentivi vantaggiosi.

Il gruppo cinese Chery ha definito una strategia aggressiva per il mercato italiano che si estende fino alla primavera del 2028. Cinque marchi – Omoda, Jaecoo, Lepas, Chery e iCar – saranno protagonisti di una serie di lanci che coprono full hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), range extender (EREV) e batteria elettrica pura (BEV). L’obiettivo è creare un ventaglio di veicoli capace di soddisfare sia la domanda di SUV di media grandezza sia quella di citycar compatte.

Roadmap Omoda: dal restyling della Omoda 5 alla Omoda 7 plug-in

Il primo tassello della strategia riguarda il marchio Omoda, considerato il “crown jewel” della casa madre per i segmenti C e D. A inizio 2027 è previsto il restyling della Omoda 5, che vedrà una lieve revisione estetica e un upgrade del software di infotainment. Il prezzo salirà di circa 1.000 €, posizionandosi tra 28.000 € e 30.000 €.

Omoda 4 full hybrid ed elettrica

Contemporaneamente, nei primi mesi del 2027, arriverà la Omoda 4, un crossover compatto lungo 4,42 m. Sul mercato saranno offerte due versioni: una full hybrid (motore 1,5 L turbo da 143 CV abbinato a un motore elettrico da 204 CV, batteria da 1,83 kWh e cambio DHT) che eroga 224 CV totali, e una versione 100 % elettrica con motore da 204 CV, trazione anteriore e batteria LFP da 61 kWh capace di percorrere circa 450 km WLTP.

Omoda 7 plug-in hybrid da 279 CV

Il punto di forza della gamma è la Omoda 7, un SUV plug-in hybrid da 279 CV. La batteria consente più di 1.200 km di autonomia combinata e circa 128 km in modalità puramente elettrica in ambiente urbano. Il modello parte da 38.900 € nella versione Pure e raggiunge i 41.900 € nella versione Premium.

Jaecoo 8 e Jaecoo 7: potenza, trazione integrale e offerte speciali

Nel segmento premium, il Jaecoo 8 rappresenta la punta di diamante della casa. Dotato di trazione integrale, monta un propulsore ibrido da 428 CV e 580 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 s e offre 134 km di autonomia elettrica. Il prezzo di listino è 53.900 € (esclusi IPT e messa su strada). La garanzia copre 7 anni o 150.000 km, estendendosi a 8 anni per il sistema elettrico.

Jaecoo 7: tre motorizzazioni, sette allestimenti

Parallelamente, la Jaecoo 7 è proposta con tre propulsori: un 1,6 L turbo a benzina da 147 CV, una full hybrid (motore 1,5 L da 143 CV + elettrico da 224 CV) e una plug-in hybrid da 347 CV capace di percorre 90 km in elettrico. I prezzi, comprensivi di messa su strada, variano da 31.900 € (versione Pure a benzina) a 40.900 € (versione Exclusive plug-in).

Promozione finanziaria per la Jaecoo 7 Pure

Fino al 31 ottobre 2026, è attiva un’offerta che prevede un prezzo promozionale di 26.900 € per la versione Pure a benzina, con un finanziamento di 35 rate mensili da 206 €, anticipo di 8.640 € e rata finale residua di 15.293 €. Il TAEG è 8,79 % e la garanzia rimane 7 anni/150.000 km. L’offerta è valida solo per concessionarie aderenti e richiede permuta o rottamazione di un veicolo usato.

Lepas, Chery Q e iCar: la spinta verso segmenti più economici

Il nuovo marchio Lepas farà il suo debutto all’inizio del 2027 con il SUV medio-grande Lepas L6 in versione plug-in hybrid, al di sotto dei 40.000 €. Seguirà il più compatto Lepas L4, destinato a famiglie che cercano un veicolo versatile a costi contenuti, disponibile con motorizzazioni termiche ed elettrificate.

Il modello di punta della casa madre, la Chery Q, sarà lanciato nell’estate 2027 con un prezzo inferiore a 30.000 €, puntando al segmento delle citycar con dotazioni di serie complete. Parallelamente, il brand iCar (o Icaur) svilupperà veicoli 100 % elettrici e altamente connessi, con lanci previsti per il 2028.

Consigli d’acquisto: comprare ora o aspettare?

Secondo le analisi del mercato italiano, i modelli attualmente in stock – Omoda 5 benzina ed elettrica – hanno già subito il tradizionale ribasso di fine serie, rappresentando un’opportunità di rapporto qualità-prezzo vantaggiosa. Al contrario, le versioni rinnovate (Omoda 5 restyling, Omoda 4, Omoda 7) subiranno un rialzo di circa 1.000 € e dovranno attendere le prime consegne, con tempi di attesa non trascurabili.

Il valore di rivendita dei marchi emergenti come Omoda e Jaecoo tende a scendere tra il 40 % e il 48 % nei primi 36 mesi, ma la garanzia di 7 anni/150.000 km mitiga il rischio, consentendo di assorbire la svalutazione iniziale e di mantenere una copertura post-vendita per circa 5-6 anni.

Per chi desidera un SUV full hybrid o plug-in superiore a 4 m, la scelta più solida dal punto di vista finanziario è quella di valutare le versioni km 0 già disponibili, approfittando delle promozioni in corso, piuttosto che attendere gli imminenti listini 2027-2028.