Un raro pick‑up Roush F-150, nato come veicolo promozionale, è stato venduto a 41.800 $ in un'asta, con motore Windsor da 5,8 L e cambio a cinque marce.

Nel panorama dei veicoli da collezione poco appareggiati si colloca il Roush Ford F-150, uno dei soli due esemplari costruiti nel 1990 come strumento promozionale per il team di corsa dell’azienda. Dopo aver trascorso gli anni nella collezione interna di Roush, il pick-up è apparso in pubblico per la prima volta in una grande asta americana, suscitando l’interesse di appassionati e collezionisti.

Design distintivo e riferimento ai colori di Mark Martin

Il camion è stato completamente rivestito con una livrea bianco-azzurro-rossa, ispirata alla tradizionale carrozzeria della Ford Thunderbird che portava il numero 6 di Mark Martin nella NASCAR. Oltre alla verniciatura, è stata aggiunta una carrozzeria a “Flareside” sul vano di carico, conferendo al veicolo un aspetto più sportivo e aggressivo. Le ruote da 17 pollici, fornite da Centerline, montano pneumatici goodyear Eagle GS-C 315/35, elementi che ribadiscono la natura da gara del progetto.

Motore e trasmissione: potenza da corsa in un pick-up

Sotto il cofano troviamo un motore Windsor V8 da 5,8 L, naturalmente aspirato, modificato con molle alle valvole in alluminio, alberi a bilanciere in alluminio e teste in alluminio prodotte da Trick Flow Specialties. L’impianto di aspirazione è su misura e il sistema di scarico è stato riscritto con catalizzatori sportivi. La potenza erogata non è stata divulgata, ma il veicolo è spinto da un cambio manuale a cinque marce (T5OD) con rapporto personalizzato, collegato a un differenziale bloccato 8,8 pollici con rapporto 3,55:1, che invia tutta la trazione alle ruote posteriori.

Assetti e freni per performance su pista

Il telaio è stato ribassato grazie a molle e ammortizzatori più rigidi, mentre le pinze dei freni sono state potenziate su tutti e quattro gli assi, garantendo arresti decisi anche a velocità elevate. Un limitato slip differential completa il pacchetto, migliorando l’aderenza in curva. Tutti questi elementi convergono per trasformare un pick-up di serie in una macchina pronta per l’evento sportivo.

Asta a Nashville e valore di mercato

Il 26 settembre 2026, la Mecum Auctions di Nashville ha messo all’asta il camion, che ha registrato appena “sei settimane fa” una vendita per 41.800 $. Il prezzo è quasi il doppio di quanto Roush chieda oggi per una conversione off-road di un Ford Super Duty 2027, dimostrando l’enorme valore legato alla rarità del modello, che conta solo due esemplari al mondo. L’inserimento successivo su Bring a Trailer ha già generato numerose offerte, testimoniando l’interesse continuo della comunità.

Interni da gara e presenza mediatica

All’interno, il veicolo è dotato di sedili sportivi blu con schienali sagomati, dotati di cinture Simpson da corsa e un roll-cage completo. Il volante a tre razze Grant-GT, il sistema audio e l’aria condizionata assicurano comfort nonostante la connotazione sportiva. Il camion è stato utilizzato in eventi con Mark Martin, esposto nei negozi Valvoline e persino apparso nel videoclip di Sammy Kershaw “Anywhere but Here”, aumentando ulteriormente la sua notorietà.