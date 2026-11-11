La 18ª edizione del Ferrari Tribute 1000 Miglia parte dal 24 maggio, con 120 Ferrari e scadenze per iscriversi entro gennaio.

Il Ferrari Tribute 1000 Miglia torna nel 2027 con la sua diciottesima edizione, coincidente con il centenario della storica corsa italiana. Dal 24 al 29 maggio, le auto di Maranello percorreranno nuovamente la leggenda della Freccia Rossa, anticipando il passaggio delle vetture storiche e includendo alcune novità nelle città di tappa e nelle soste per il pranzo. Le iscrizioni sono già aperte e si concluderanno il 20 gennaio 2027, con le comunicazioni di ammissione previste entro il 18 febbraio.

Itinerario dettagliato: da Desenzano al ritorno a Brescia

Il convoglio inizierà il weekend precedente la partenza con le verifiche a Brescia e un warm-up sul Lago di Garda. Lunedì 24 maggio partirà da Desenzano del Garda verso Reggio Emilia. Il giorno successivo attraverserà la Motor Valley, i passi della Raticosa e della Futa, per concludere la tappa a Montecatini Terme. Mercoledì 26, la rotta tocca le colline del Chianti, Arezzo, Asciano e Siena, culminando con il tradizionale giro di boa a Roma. Il ritorno parte da Roma giovedì 27, passando per Gubbio, il valico Madonna della Cima, Macerata, la Riviera del Conero e Ancona fino a Cervia. Venerdì 28 la marcia attraversa Ferrara, Rovigo, Padova, le colline di Valdobbiadene e le leggendarie Scale di Primolano, per poi giungere a Lazise. Sabato 29 maggio la frazione finale porta le Ferrari a Brescia, con il passaggio in piazza Vittoria e sulla rampa di viale Venezia, dove seguirà la cerimonia di premiazione.

Regolamento di partecipazione e scadenze

La manifestazione accoglierà un massimo di 120 Ferrari, suddivise tra 35 auto storiche e il resto di modelli moderni. Per la categoria storica sono ammesse le vetture costruite dalle origini fino al 31 dicembre 2003, a patto che non abbiano partecipato alla 1000 Miglia di velocità. Le auto moderne devono invece essere state prodotte a partire dal 1° gennaio 2004. Le domande di partecipazione potranno essere inviate tramite il sito ufficiale fino alle ore 16:00 del 20 gennaio 2027; le conferme di accettazione saranno comunicate entro il 18 febbraio 2027.

Significato del centenario e prospettive per i partecipanti

Il 2027 segna 100 anni dalla prima edizione della 1000 Miglia, un traguardo che conferisce all’evento una valenza storica senza precedenti. Per i proprietari di Ferrari, l’occasione non è solo una gara, ma un vero e proprio pilastro culturale che celebra l’eredità di Maranello, le strade panoramiche dell’Italia settentrionale e le emozioni della corsa su strada. L’intero percorso, con le sue curve leggendarie e le tappe in città d’arte, offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica, racchiudendo tradizione, sportività e prestigio.