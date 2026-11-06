EICMA 2026 ha riservato sorprese: le moto più attese sono sparite e nuovi trend ridefiniscono il futuro delle due ruole.

L’edizione 2026 di EICMA si è distinta come la più vasta nella storia della manifestazione, occupando ben dieci padiglioni del quartiere fieristico di Milano. Oltre a presentare centinaia di modelli, la fiera ha offerto spazi dedicati a startup, laboratori di design e scenari di realtà aumentata, creando un vero e proprio ecosistema di innovazione per le due ruote.

Il pubblico, composto da professionisti, appassionati e curiosi di ogni età, ha potuto vivere un’esperienza immersiva: Test drive su percorsi simulati, conferenze su mobilità sostenibile e dibattiti sul futuro dell’industria motociclistica. In questa cornice ricca di energia, però, è emersa una costante curiosità – quali moto, tanto anticipate, non hanno trovato spazio negli stand?

Le cinque moto più attese che non hanno attraversato i padiglioni

Durante le settimane precedenti l’evento, foto “spia” e indiscrezioni avevano anticipato l’arrivo di almeno cinque modelli che dovevano segnare una svolta. Nessun comunicato ufficiale, nessun teaser, solo silenzio da parte dei dipartimenti comunicazione delle case produttrici. Il risultato: una serie di moto assenti che hanno lasciato gli appassionati a chiedersi cosa sia realmente accaduto.

BMW M1300 GS: la rivoluzione a ruota larga che non si è vista

Il modello più discusso era la BMW M1300 GS, una variante della leggendaria R 1300 GS caratterizzata da una ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici, pensata per affrontare i percorsi più impegnativi. Le immagini trapelate mostravano dettagli tipici della divisione M di BMW, suggerendo una versione più leggera e orientata al fuoristrada, in linea con le battaglie vinte dalla HP2 Enduro. La scomparsa di questo progetto dallo spazio espositivo ha generato una notevole delusione, soprattutto perché EICMA rappresentava il palcoscenico ideale per il suo debutto.

Accanto alla M1300 GS, le indiscrezioni indicavano la presenza di altre quattro moto – tra cui una sportiva rivoluzionaria, una naked di nuova generazione e due concept elettrici – tutte menzionate nei circoli di stampa ma mai esposte. Il silenzio delle case produttrici ha alimentato un clima di attesa insoddisfatta, lasciando la stampa e i fan a immaginare se questi progetti siano stati posticipati, cancellati o semplicemente riservati a una presentazione futura.

Trend emergenti a EICMA 2026: avventure, ibridi e confronto Euro-Cina

Al di là delle assenze, la fiera ha evidenziato una serie di trend che stanno ridisegnando il panorama del mercato motociclistico. Il segmento adventure ha confermato il suo dominio, con i primi cinque posti nelle classifiche di vendita italiane occupati da modelli come l’Africa Twin, la Transalp, le varianti GS di BMW e la CF Moto MT 450. Queste moto, capaci di combinare comfort su strada e capacità fuoristrada, sono ormai il punto di riferimento per chi cerca versatilità.

Il duello Euro-Cina: premium contro prezzo

I marchi europei di fascia alta, tra cui Ducati e BMW, hanno puntato su tecnologia avanzata e prestazioni superiori, collocandosi in fasce di prezzo elevate per distinguersi dalla crescente offerta cinese. Tuttavia, i produttori cinesi hanno risposto con modelli dotati di equipaggiamenti completi a costi significativamente inferiori, creando un vero e proprio cortocircuito sul mercato, soprattutto nei segmenti entry-level e mid-range.

Crossover e veicoli “non-binari”

Un’altra tendenza rilevante è stata la nascita di motociclette ibride, che uniscono le caratteristiche di scooter e moto adventure. Questi crossover, spesso con assetto più alto e motori più robusti rispetto ai tradizionali scooter, mirano a conquistare una clientela giovane desiderosa di un’esperienza di guida più dinamica senza rinunciare a praticità urbana.

In sintesi, EICMA 2026 ha confermato la vitalità del settore, ma ha anche sottolineato i punti di tensione: da un lato le grandi aspettative non soddisfatte, dall’altro le correnti strategiche che spingono marchi tradizionali e nuovi attori verso soluzioni sempre più innovative. Il futuro delle due ruote si prospetta ricco di sfide e opportunità, con l’avventura, l’ibridazione e la competizione internazionale al centro del dibattito.