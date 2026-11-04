Palermo registra più di 800 multe in una settimana: velocità, sosta e smartphone alla guida sotto gli occhi della Polizia municipale.

Nel periodo compreso tra il 26 ottobre e il 1° novembre la Polizia municipale di Palermo ha intensificato i controlli su tutto il territorio urbano. L’obiettivo era quello di reprimere le pratiche più pericolose alla guida, dal superamento dei limiti di velocità alle soste non consentite, fino all’uso del cellulare e alle irregolarità dei veicoli. Grazie all’impiego di apparecchiature elettroniche all’avanguardia e di pattuglie dedicate, le forze dell’ordine hanno registrato un totale di oltre 800 violazioni al Codice della strada, con conseguenti multe, ritiri di patente e segnalazioni immediate.

Controlli sulla velocità: oltre 150 violazioni rilevate

Quattro interventi sono stati effettuati con il sistema Telelaser TruSpeed, che consente la contestazione immediata. Le verifiche, svolte in viale Regione Siciliana Nord-Ovest (direzione Catania), viale Ercole, viale dell’Olimpo e via Libertà, hanno portato alla sanzione di 32 automobilisti. Di questi, 23 hanno infranto il comma 8 dell’articolo 142 (superamento di 10-40 km/h), otto il comma 9 (40-60 km/h) e uno il comma 9-bis (>60 km/h). Parallelamente, l’apparecchiatura App 106, con rilevazione fotografica, ha registrato altre 125 violazioni di velocità in via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana (direzione Catania) e viale Diana, dimostrando l’ampiezza del fenomeno su più arterie cittadine.

Sosta irregolare e controlli tecnici: 215 sanzioni e più di 400 veicoli non a norma

Il sistema Lince Soste/Street Control ha operato nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, individuando 215 infrazioni legate agli articoli 157 e 158, che regolano fermata e sosta. Durante le stesse operazioni, gli agenti hanno segnalato 17 veicoli privi di revisione periodica (art. 80) e quattro senza copertura assicurativa obbligatoria (art. 193). Un ulteriore servizio, eseguito con il Lince Traffic lungo viale Regione Siciliana Nord-Ovest, in prossimità di via Raffaello (direzione Trapani), ha evidenziato 427 veicoli con irregolarità, per un totale complessivo di 466 violazioni, di cui 15 contestate sul posto.

Dettagli sugli strumenti tecnologici impiegati

Le apparecchiature utilizzate sono dotate di sistemi di riconoscimento automatico delle targhe, supporto GPS e memorizzazione di foto e video. Questo permette alla Polizia municipale di associare più infrazioni a uno stesso veicolo, facilitando l’emissione di multe multiple in caso di violazioni cumulate. Inoltre, le pattuglie su moto civetta hanno garantito una maggiore mobilità negli spazi più congestionati, rendendo possibile l’intervento diretto su conducenti regolarmente in movimento.

Cellulare alla guida e micro-mobilità: 21 conducenti e 8 monopattini multati

Tre servizi con le moto civetta, sempre tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno consentito di fermare 21 automobilisti col cellulare alla guida, violazione punita dall’articolo 173 del Codice della strada. Oltre alla multa, le sanzioni hanno comportato il ritiro della patente, in linea con la normativa vigente. Nella stessa settimana, un controllo dedicato ai monopattini elettrici su via Libertà ha accertato otto infrazioni per mancato utilizzo del casco e assenza di assicurazione obbligatoria, dimostrando che la micromobilità non è esente da regole di sicurezza.

Nei sette giorni di attività la Polizia municipale di Palermo ha inflitto 800 sanzioni, includendo 32 per eccesso di velocità, 215 per sosta vietata, 21 per uso del cellulare e 8 contro i monopattini. Il bilancio evidenzia un impegno costante nella prevenzione di comportamenti pericolosi, con l’obiettivo di rendere le strade cittadine più sicure per tutti gli utenti.