Kimi Antonelli si cimenta nella Lotus di Senna a Interlagos, celebra il titolo mondiale e riceve gli omaggi di Martina Colombari e Alberto Tomba.

Dopo aver coronato la stagione con il titolo mondiale a Città del Messico, il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha volato verso il Brasile per un’esperienza che sembra uscita da un film. Il venerdì prima del Gran Premio di Interlagos, Antonelli si è recato nella casa della famiglia Senna a São Paulo, dove ha avuto l’opportunità di sistemarsi a bordo della storica Lotus di Ayrton Senna. L’evento ha suscitato un’ondata di emozione sui social, il giovane campione ha condiviso una foto accompagnata da una frase in portoghese che rimane scolpita nella memoria dei fan.

Un omaggio personale: la Lotus di Senna a portata di mano

All’interno dell’abitacolo della Lotus, Antonelli è stato accolto da familiari stretti del campione brasiliano, che hanno offerto al giovane un momento di intimità rara per una star della Formula 1. “Una giornata indimenticabile. Grazie a tutta la famiglia Senna. Ci vorrà un po’ di tempo prima che realizzi del tutto, ma porterò questi ricordi con me per sempre”, ha scritto il pilota sul proprio profilo Instagram, sottolineando il forte legame emotivo con il suo idolo. La scelta del numero 12, stesso di Senna, rivela quanto Antonelli sia legato alla leggenda.

Dettagli della visita e il contesto di Interlagos

Il weekend di Interlagos, che si svolgerà dal 6 all’8 novembre, sarà trasmesso in diretta su Sky e disponibile in streaming su NOW. L’atmosfera di São Paulo, con il profumo di churrasco e il ritmo samba, ha reso la visita ancora più suggestiva. Antonelli ha anche ricordato la sua precedente tappa a San Paolo, dove lo scorso anno aveva deposto un mazzo di fiori davanti alla tomba di Senna, dimostrando una continuità di rispetto verso la figura storica.

Il tributo dei vip italiani: Martina Colombari e Alberto Tomba

Il trionfo di Antonelli non è passato inosservato anche nel mondo dello spettacolo. La conduttrice e ex Miss Italia Martina Colombari ha condiviso su Instagram una fotografia in cui il giovane campione appare accanto a Alberto Tomba, icona dello sci italiano. Nell’immagine, i tre sorridono seduti attorno a un tavolino di un bar sulla spiaggia, simbolo di un momento di convivialità post-vittoria. Colombari, accompagnata da una breve didascalia che recita “Grandissimo”, ha così voluto celebrare il record di più giovane campione del mondo di sempre nella storia della F1.

Un legame tra sport e intrattenimento

Il coinvolgimento di personalità italiane di diversa estrazione evidenzia come la performance di Antonelli stia creando un ponte tra le diverse discipline sportive e il panorama mediatico. Il fatto che due icone, una del ciclismo su pista e l’altra dello sci, abbiano deciso di onorare il giovane pilota con una foto, dimostra la portata trasversale del suo successo. Inoltre, la presenza di Colombari, che da anni è sposata con l’ex difensore Alessandro Costacurta, aggiunge un ulteriore livello di visibilità, perché la coppia è seguita da milioni di fan su piattaforme digitali.

Prospettive future e la trasmissione del weekend brasiliano

Con il Gran Premio di Interlagos alle porte, l’attenzione si sposta ora sui prossimi obiettivi di Antonelli nella stagione di Formula 1. Il team Mercedes ha già dichiarato di considerare il giovane pilota una pedina fondamentale per il futuro della scuderia. Nel frattempo, gli appassionati potranno seguire le qualifiche, la gara e tutti gli eventi collaterali grazie alla copertura live di Sky e al servizio streaming NOW, garantendo una fruizione senza interruzioni per chi non può essere presente in pista.

Il viaggio di Kimi Antonelli a São Paulo è stato più di una semplice visita: è stato un tributo alla leggenda di Senna, un riconoscimento da parte di icone dello sport e dello spettacolo, e un preludio emozionante al prossimo appuntamento del campionato mondiale. Le immagini della Lotus, i messaggi sui social e il continuo sostegno dei fan promettono di rimanere impresse nella storia della Formula 1 per gli anni a venire.