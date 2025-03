Un’auto sportiva iconica

La Porsche 911 GT3 rappresenta un simbolo di eccellenza nel mondo delle auto sportive. Con il suo design inconfondibile e le prestazioni mozzafiato, è diventata un sogno per molti appassionati di motori. Recentemente, un esemplare del 2018 ha attirato l’attenzione per la sua livrea unica, interamente dipinta a mano da artisti rinomati. Questo particolare la rende simile alle celebri Art Car della casa automobilistica, anche se non è confermato se faccia parte di questa collezione esclusiva.

Dettagli e caratteristiche dell’esemplare in vendita

La Porsche 911 GT3 in questione, appartenente alla serie 991.2, è attualmente in vendita su un noto portale di auto usate. Ha percorso solo 18.200 km dal 2018 e presenta una dotazione di bordo di alto livello. Tra gli optional spiccano i sedili a guscio in fibra di carbonio con cinture a tre punti, il rarissimo Clubsport Pack, il pacchetto Sport Chrono, un impianto audio Bose e un serbatoio maggiorato da 90 litri. Questi dettagli la rendono non solo un’auto da collezione, ma anche un veicolo estremamente performante e confortevole.

Prestazioni da record

Sotto il cofano, la Porsche 911 GT3 monta un potente motore 6 cilindri boxer da 4,0 litri, capace di erogare 500 CV. Abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti, questo motore consente all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Queste prestazioni la rendono una delle sportive più veloci e desiderate sul mercato, perfetta per chi cerca emozioni forti e un’esperienza di guida senza pari.

Un investimento per i collezionisti

Il prezzo richiesto per questo esemplare unico è di 265.000 euro, un valore che si avvicina a quello di una nuova 992 GT3 senza accessori particolari. Questo rende l’auto non solo un’opzione per gli appassionati di motori, ma anche un investimento interessante per i collezionisti. Con la sua livrea artistica e le prestazioni straordinarie, la Porsche 911 GT rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera possedere un pezzo di storia automobilistica.