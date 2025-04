La Porsche 911 Turbo in fase di test al Nurburgring

La stagione dei test sul circuito del Nurburgring è in pieno svolgimento e tra le auto più attese c’è la nuova Porsche 911 Turbo restyling. Recenti video spia mostrano la supercar di Zuffenhausen in azione, rivelando linee ben definite e un elemento che suggerisce un cambiamento significativo sotto il cofano. La 911 Turbo 992.2, come viene chiamata, si presenta con una leggera camuffatura, ma offre già un’anteprima delle sue potenzialità future.

Un indizio sul sistema ibrido

Un aspetto interessante è il bollino giallo visibile sulla carrozzeria, un segnale che indica la presenza di un sistema ad alta tensione, tipico delle vetture elettrificate in fase di test. Questo elemento non è casuale; infatti, è già apparso su versioni ibride come la Carrera GTS, ma era assente sui prototipi non elettrificati. La presenza di questo simbolo sulla nuova Turbo fa pensare che anche questa variante stia per entrare nel mondo delle motorizzazioni ibride, un passo importante per Porsche.

Potenza e prestazioni attese

Sebbene Porsche non abbia ancora confermato ufficialmente l’introduzione di un sistema ibrido, le aspettative sono alte. Si prevede che il sistema ibrido della nuova GTS, che combina un motore boxer 3.6 con un’unità elettrica, venga potenziato per le versioni Turbo e Turbo S. Attualmente, la 911 Turbo offre 580 CV, mentre la Turbo S raggiunge i 650 CV. Le indiscrezioni suggeriscono che la nuova Turbo S potrebbe avvicinarsi o addirittura superare i 700 CV, un traguardo che segnerebbe un notevole salto prestazionale.

Design e caratteristiche distintive

Dal punto di vista estetico, non ci sono grandi novità rispetto ai modelli precedenti. Le carreggiate sono leggermente più larghe, e nel posteriore spiccano quattro terminali di scarico dal design rinnovato, a differenza dei doppi terminali centrali della GTS. Questi dettagli visivi potrebbero indicare un motore radicalmente diverso rispetto alle altre varianti della gamma 911, suggerendo che Porsche sta puntando a un’evoluzione significativa della sua iconica sportiva.

Attesa per il lancio

Per avere conferme ufficiali sulle specifiche e le novità della Porsche 911 Turbo restyling, dovremo attendere ancora qualche mese. Si prevede che il restyling venga presentato entro la fine del 2025, un evento che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. La Porsche 911 continua a rappresentare un simbolo di prestazioni e innovazione, e questa nuova evoluzione potrebbe segnare un capitolo importante nella sua storia.