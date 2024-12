Introduzione al weekend festivo

Il weekend del 13, 14 e 15 dicembre segna l’inizio delle festività natalizie, e molti italiani potrebbero decidere di partire per una breve vacanza. Tuttavia, è fondamentale essere informati sulle condizioni del traffico e del meteo per evitare inconvenienti durante il viaggio. Con l’avvicinarsi delle festività, le strade e le autostrade potrebbero essere affollate, rendendo necessaria una pianificazione attenta.

Previsioni del traffico

Il traffico inizierà a intensificarsi già dal pomeriggio di venerdì 13 dicembre, subito dopo la chiusura degli uffici. La giornata di sabato 14 vedrà un ulteriore aumento dei veicoli in circolazione, specialmente nella fascia oraria compresa tra le e le . Domenica 15, il traffico sarà inizialmente tranquillo, ma nel pomeriggio si prevede un notevole incremento dei rientri verso le città, con un aumento del traffico fino al 50%. Le tratte autostradali più trafficate includono l’A22 del Brennero, l’A5 da Torino al Monte Bianco e l’A9 Lainate-Como-Chiasso.

Condizioni meteorologiche

Le previsioni meteo per il weekend indicano condizioni variabili. Venerdì 13, ci saranno annuvolamenti al nord, con possibilità di piogge e rovesci al centro, specialmente in Toscana e Lazio. Sabato 14, il nord vedrà nuvolosità irregolare, mentre al centro si prevede instabilità con rovesci e temporali. Domenica 15, il mattino sarà caratterizzato da nebbia nelle pianure del nord, ma nel pomeriggio ci saranno ampie schiarite. Al sud, invece, si prevedono piogge e temporali, con nevicate oltre i 1.200 metri. È consigliabile controllare le previsioni meteo prima di partire, per essere pronti a eventuali cambiamenti.

Consigli per il viaggio

Prima di mettersi in viaggio, è importante monitorare le condizioni del traffico e del meteo. Diverse app come Waze e Google Maps offrono aggiornamenti in tempo reale, mentre il call center di Autostrade è disponibile 24 ore su 24 per informazioni utili. Inoltre, è fondamentale rispettare il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, attivo durante il weekend. Non dimenticare di montare gli pneumatici invernali, obbligatori su molte strade italiane dal 15 novembre, o di avere a bordo catene o calze da neve. Prepararsi adeguatamente può fare la differenza per un viaggio sereno e senza intoppi.