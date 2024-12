Traffico intenso in arrivo

Il weekend dal 20 al 22 dicembre segna l’inizio delle vacanze natalizie per molti italiani. Già a partire dal pomeriggio del 21, si prevede un notevole incremento del traffico veicolare sulle strade e autostrade italiane. Le principali arterie stradali, in particolare quelle che conducono verso le località turistiche, saranno soggette a code e rallentamenti. È fondamentale pianificare il viaggio in anticipo, considerando le previsioni del traffico per evitare inconvenienti.

Previsioni meteo per il weekend

Le condizioni meteorologiche giocheranno un ruolo cruciale nel traffico di questo weekend. Al nord, si prevedono rovesci e nevicate, in particolare in Friuli, Veneto e Romagna, con accumuli significativi in Appennino. Al centro, piogge e rovesci interesseranno Toscana, Lazio e Marche, mentre al sud, temporali sono attesi su Campania e Calabria. È importante tenere d’occhio le previsioni meteo, poiché le nevicate potrebbero influenzare la viabilità, specialmente in montagna.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Per chi intende mettersi in viaggio, è consigliabile partire nelle prime ore del mattino per evitare il traffico intenso previsto nelle ore pomeridiane. Inoltre, è fondamentale rispettare le norme di sicurezza stradale, come l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve. Durante il weekend, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti contribuirà a rendere le strade più scorrevoli. Utilizzare app come Waze o Google Maps può fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e aiutare a pianificare il percorso migliore.