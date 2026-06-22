Prezzi carburanti Italia: benzina a 1.844 euro/litro, diesel a 1.941. Differenze tra le province più care e quelle più economiche

La benzina in Italia costa in media 1.844 euro/litro, mentre il diesel si attesta a 1.941 euro/litro. Lo spread tra i due carburanti è di 0.097 euro a favore della benzina.

Tra le province più care, Trieste guida la classifica con un prezzo di 1.909 euro/litro, seguita da Nuoro a 1.908 euro/litro e Avellino a 1.892 euro/litro. Crotone e Bolzano completano il quintetto con 1.888 e 1.887 euro/litro rispettivamente.

Dall’altro lato, Sondrio è la provincia più economica con un prezzo di 1.750 euro/litro, seguita da Forlì-Cesena a 1.813 euro/litro e Rovigo e Biella entrambe a 1.816 euro/litro. Padova chiude la classifica delle più economiche con 1.817 euro/litro.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti.