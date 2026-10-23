La nuova Pandina Tributo Autobianchi rende omaggio alla Y10 e propone un piano di pagamento con sconto e tasso agevolato.

Il 21 ottobre 2026 Stellantis ha svelato la Fiat Pandina Tributo Autobianchi, una variante che celebra il trentennale dalla chiusura della produzione dell’ultima Autobianchi Y10 del 1985. L’annuncio arriva in un momento di forte crescita per la Panda, che nel 2026 domina il segmento A in Europa.

Un legame storico tra Panda e Autobianchi

Nel 1985 la Y10 nasceva su una piattaforma derivata dalla fiat panda, reinterpretando il concetto di utilitaria compatta. La nuova Tributo Autobianchi riprende quel DNA, facendo dialogare il design retro della Y10 con le linee moderne della Panda. La scelta del colore Platino, abbinato a tetto e portellone neri, richiama gli accorgimenti stilistici più riconoscibili della vecchia Autobianchi, creando un ponte visivo tra passato e presente.

Design esterno ed interno della versione speciale

Esternamente la Panda Tributo propone una livrea monocromatica o bicolore, con dettagli in nero lucido sui tergicristalli, specchietti retrovisori e parapetti. Gli cerchi in lega da 15 pollici, dal disegno diamantato, sono marchiati con il logo dedicato e completano l’aspetto sportivo. Un adesivo laterale riporta la scritta “Tributo Autobianchi”, rendendo omaggio al marchio storico.

L’abitacolo è caratterizzato da sedili in microfibra color sabbia chiaro, con motivo a quadrettoni e logo sui poggiatesta. La plancia presenta una fascia verniciata in Platino, mentre i pannelli porta sono rivestiti in soft-touch della stessa tonalità. Il volante è anch’esso soft-touch e i dettagli in nero lucido conferiscono un tocco di eleganza.

Motorizzazione e consumi

La versione è equipaggiata con un motore 1.0 da 65 CV mild-hybrid, dotato di un sistema a 12 Volt con generatore di avviamento a cinghia (BSG) e una piccola batteria al litio. Il mild hybrid è particolarmente efficace nei percorsi urbani, recuperando energia in fase di frenata e garantendo una riaccensione fluida. Secondo i dati ufficiali, il consumo medio è di 5,1 l/100 km con emissioni di 117 g/km di CO₂.

Dettagli dell’offerta finanziaria

Il listino della Fiat Pandina Tributo Autobianchi è fissato a 20.250 €, ma è possibile acquistarla in contanti per 16.900 € oppure con il finanziamento Stellantis Financial Services per 15.400 €. Lo sconto massimo ammonta a 4.850 €, pari al 23,95 % del prezzo di listino.

Il piano prevede un anticipo di 5.503 €, un credito di 10.260 € e una rata mensile di 99 € per 35 mesi. L’offerta include il servizio Identicar per 12 mesi (costo di 271 €) e il pacchetto facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia più un anno aggiuntivo fino a 30.000 km) al costo di 2,56 €/mese. La rata finale residua, o valore futuro garantito, è fissata a 10.162,75 €.

Le condizioni finanziarie prevedono un TAN fisso dell’8,99 % e un TAEG del 12,91 %. Oltre agli interessi (2.803,32 €) si aggiungono 420 € di spese di istruttoria e un’imposta sostitutiva di 26,7 € sulla prima rata. Se il veicolo supera i 30.000 km entro i tre anni, verrà addebitato un costo di 0,1 €/km.

Pro e contro dell’acquisto a rate

Vantaggi: il design nostalgico e gli elementi distintivi attirano l’attenzione, soprattutto del pubblico femminile; il prezzo scontato a 15.400 € rappresenta una riduzione significativa rispetto al listino; la rata mensile comprende tre anni di garanzia estesa, offrendo tranquillità al nuovo proprietario.

Svantaggi: il TAEG del 12,91 % innalza notevolmente il costo totale dell’operazione, con interessi quasi pari a 2.800 €; la maxi-rata finale di oltre 10.000 € incide per più del 60 % sul valore finale dell’auto; il limite di 30.000 km in tre anni è piuttosto restrittivo e prevede penali se superato.

La Fiat Pandina Tributo Autobianchi unisce storia e modernità, proponendo un pacchetto di equipaggiamento ricco di riferimenti vintage e una propulsione ibrida efficiente. L’offerta finanziaria, sebbene allettante per il prezzo di listino ridotto, richiede un’attenta valutazione dei costi complessivi e del chilometraggio previsto.