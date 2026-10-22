Honda Forza 750 2026 unisce eleganza GT e prestazioni da moto in un maxiscooter dal cuore potente.

Il nuovo Honda Forza 750 si pone come ponte tra lo scooter tradizionale e la motocicletta sportiva. Con un prezzo di listino di 12.290 euro, la versione 2026 mantiene lo spirito della generazione precedente ma introduce aggiornamenti che ne amplificano la personalità dinamica.

Il modello conserva le linee tese e moderne, ma la vera rivoluzione è sotto il cofano: un motore a bicilindrico parallelo da 745 cc, raffreddato a liquido e dotato di otto valvole, capace di erogare 58,6 cv e 69 Nm di coppia a 4.750 giri. Grazie a queste cifre, la Forza 750 raggiunge i 168 km/h e offre un consumo medio di 28,3 km/l, per un’autonomia teorica di circa 375 km con il serbatoio di 13,2 l.

Linee estetiche e aerodinamica

Esteticamente, la Forza 750 sfrutta una carrozzeria che ricorda le sport GT: frontale aggressivo con doppi gruppi ottici a LED con DRL integrato e indicatori di direzione, mentre la protezione aerodinamica è curata da un parabrezza elettrico regolabile su 120 mm di escursione. Per non sovraccaricare il manubrio di pulsanti, il comando del parabrezza è stato spostato nel menu del display da 5 pollici, garantendo un’interfaccia pulita e intuitiva.

Motore, prestazioni e autonomia

Il cuore del nuovo maxiscooter è il motore bicilindrico parallelo da 745 cc, che fornisce una risposta lineare sia in città che su strade extraurbane. La coppia di 69 Nm, disponibile già a regimi medio-bassi, rende la marcia in trafico fluida, senza l’obbligo di tenere il gas aperto. In autostrada, la Forza 750 sfrutta la potenza per spingersi oltre i 150 km/h, mantenendo una stabilità grazie alle ruote da 17 pollici e alla forcella a steli rovesciati con doppio disco anteriore a quattro pistoncini.

Coppia e risposta a bassi regimi

Il torque di 69 Nm è particolarmente apprezzabile nei viaggi con molte curve: il motore resta elastico, evitando vibrazioni e consentendo accelerazioni decisive quando la strada si apre. Il consumo dichiarato di 28,3 km/l (ciclo WMTC) si traduce in una percorrenza di circa 375 km con il pieno, rendendo la Forza 750 una compagna adatta anche a viaggi lunghi.

Cambio DCT e modalità di guida

Il vero punto di differenza rispetto ai concorrenti è il cambio DCT a doppia frizione con sei rapporti. Il sistema utilizza due frizioni coassiali, una per le marce dispari e l’altra per quelle pari, garantendo cambi rapidi e privi di interruzioni nella spinta. La gestione della pressione idraulica, derivata dalle soluzioni adottate sull’Africa Twin, rende le partenze e le manovre a meno di 10 km/h estremamente fluide, eliminando la necessità di azionare una frizione manuale.

Modalità personalizzabili

Il Throttle By Wire consente di scegliere quattro profili pre-impostati – Standard, Sport, Rain – e due modalità personalizzabili dall’utente. Oltre alla risposta dell’acceleratore, ogni modalità modifica il freno motore e il controllo di trazione, offrendo un’esperienza di guida su misura. In modalità manuale, i comandi al manubrio permettono di sfruttare l’effetto freno motore per un divertimento sportivo anche in pista.

La Honda Forza 750 2026 riesce a coniugare l’eleganza tipica del segmento GT con una meccanica da vero motociclo, grazie al motore potente, al cambio DCT sofisticato e alle numerose opzioni di personalizzazione. È il risultato di un progetto consolidato che punta a conquistare sia gli utenti urbani che gli amanti dei percorsi curvi, proponendosi come il maxiscooter più versatile della sua categoria.