Rara BMW M3 E92 Lime Rock Park Edition in asta su Bring a Trailer: offerte oltre 200.000 dollari

Una BMW M3 E92 in livrea Fire Orange, uno dei 200 esemplari per il Nord America, è in vendita su Bring a Trailer con soli 138 km: l'asta ha già superato i 200.000 dollari.

Sta attirando grande attenzione una BMW M3 E92 in livrea Fire Orange, proposta su Bring a Trailer da EAG, specialista del marchio. Questo esemplare è riconosciuto come una delle Lime Rock Park Edition, una serie limitata prodotta in soli 200 esemplari per il Nord America nel 2013. La combinazione tra la tinta distintiva, la rara numerazione e il celebre motore V8 aspirato rende l’auto particolarmente appetibile per gli estimatori delle youngtimer sportive.

L’auto presente all’asta dichiara un chilometraggio praticamente simbolico: appena 138 km. La vettura è descritta come conservata in condizioni prossime al nuovo, con dettagli originali integri e documentazione che attesta interventi di manutenzione recenti. L’offerta più alta registrata finora ha raggiunto la cifra di 200.000 dollari, segno della crescente fiducia dei collezionisti nei confronti delle sportive degli anni Duemila.

Perché questa versione è così ambita

La Lime Rock Park Edition è spesso considerata la declinazione definitiva della generazione E92 per motivi concreti: tiratura limitata, abbinamento di allestimenti esclusivi e la presenza del motore V8 aspirato S65 che, per molti puristi, rappresenta l’apice della tradizione M prima dell’avvento delle sovralimentazioni. Inoltre, la scelta cromatica Fire Orange è immediatamente riconoscibile e contribuisce all’identità collezionistica del modello, rendendolo facilmente distinguibile nel mercato secondario e alle manifestazioni dedicate.

Elementi che aumentano il valore

Tra gli equipaggiamenti che elevano il valore ci sono il Competition Package sviluppato da BMW M, i cerchi originali da 19 pollici, il volante in Alcantara e gli inserti in fibra di carbonio. Anche i sedili sportivi riscaldabili e la presenza di adesivi o protezioni originali nell’abitacolo sono indicatori di un’esemplare curato: questi particolari, spesso trascurati, fanno la differenza per i collezionisti alla ricerca di vetture con la catena di originalità intatta.

Condizioni, documentazione e stato dell’asta

La vettura offre un report Carfax sostanzialmente pulito, segnalando assenza di incidenti rilevanti e una storia di proprietà limitata. L’inserzione riporta inoltre che l’auto ha subito un tagliando completo e un’ispezione tecnica approfondita prima dell’inserimento in vendita, elementi che rassicurano gli acquirenti sullo stato meccanico. Il venditore, EAG, è noto per la specializzazione su modelli BMW, e questo aggiunge un livello di affidabilità nella gestione della transazione.

Andamento dell’offerta e prospettive

L’asta su Bring a Trailer ha già visto offerte significative, con una punta documentata di 200.000 dollari. Questo dato evidenzia una tendenza più ampia: le sportive iconiche degli anni 2000 stanno vivendo un aumento di valore, specialmente quando combinate con condizioni da vetrina e numeri di produzione limitati. Sebbene non vi sia ancora un vincitore definitivo, l’attuale livello delle offerte suggerisce che il prezzo finale potrebbe collocarsi ben oltre le stime iniziali.

Implicazioni per il mercato collezionistico

Questo lotto rappresenta un interessante caso di studio per chi segue il mercato delle youngtimer: da un lato mostra come la scarsità e l’originalità spingano i prezzi; dall’altro conferma il ruolo delle piattaforme di aste online nel mettere in contatto domanda e offerta globale. La combinazione di una tiratura limitata, un motore V8 aspirato apprezzato e una manutenzione certificata crea la formula ideale per una competitiva competizione tra offerenti.

Per chi fosse interessato, l’auto è ancora in gara su Bring a Trailer e la possibilità di rilanciare è aperta fino alla chiusura dell’asta, prevista a breve. Che siate collezionisti alla ricerca di un esemplare da conservare o investitori che puntano alla rivalutazione, questa BMW M3 E92 Lime Rock Park Edition rappresenta un’occasione significativa nel panorama delle sportive moderne.