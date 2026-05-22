Come vedere il Gran Premio del Canada 2026 in tv e streaming

La stagione 2026 di Formula 1 riparte con il quinto round allo storico Circuito Gilles Villeneuve di Montreal: il weekend va in scena da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 e porta con sé la novità del format. Dopo la pausa internazionale, team e piloti si ritrovano su un tracciato noto per la sua imprevedibilità e per i margini di errore ridotti, dove il famoso Muro dei Campioni può essere implacabile. In questo articolo trovi il programma dettagliato, le indicazioni su dove seguire le sessioni in tv e streaming e gli aspetti tecnici da tenere d’occhio.

Il circuito canadese è una sfida di equilibrio tra velocità e precisione: rettilinei lunghi alternati a frenate dure richiedono una perfetta gestione di gomme e freni, con un asfalto che evolve rapidamente durante il weekend. La combinazione tra setup efficiente, gestione energetica e fiducia nei cordoli farà la differenza. Inoltre, la presenza della Sprint per la prima volta in questo impianto introduce variabili strategiche: la Sprint condiziona assetti, scelta gomme e approccio alle qualifiche tradizionali.

Programma completo e dove seguire il weekend

La copertura televisiva è garantita da Sky Sport F1 (canale 207) e dalla piattaforma Now in diretta: tutte le sessioni principali saranno disponibili su questi canali. In chiaro, TV8 trasmetterà la Sprint e le qualifiche di sabato in diretta, mentre la gara principale di domenica andrà in onda in differita. Di seguito il palinsesto pratico per non perdere nulla del fine settimana.

Palinsesto Sky Sport F1 e Now (diretta)

Venerdì 22 maggio 2026:

Ore 15:00 – 15:40: Prove Libere F1 Academy

Ore 16:05 – 16:50: Prove Libere Formula 2

Ore 18:30 – 19:30: Prove Libere 1 GP Canada

Ore 20:00 – 20:30: Qualifiche Formula 2

Ore 22:30 – 23:14: Qualifiche Sprint GP Canada

Sabato 23 maggio 2026:

Ore 15:45 – 16:20: Gara 1 F1 Academy

Ore 18:00 – 19:00: Gara Sprint GP Canada

Ore 20:10 – 21:00: Gara 1 Formula 1

Ore 22:00 – 23:00: Qualifiche GP Canada

Domenica 24 maggio 2026:

Ore 16:45 – 17:20: Gara 2 F1 Academy

Ore 18:05 – 19:10: Gara 2 Formula 2

Ore 22:00 – 00:00: gran premio del Canada

Palinsesto TV8 (diretta e differita)

Sabato 23 maggio 2026:

Ore 16:15 – 17:15: Qualifiche Sprint – replica

Ore 17:15 – 18:00: Paddock Live pre Sprint

Ore 18:00 – 19:00: Gara Sprint – diretta

Ore 21:30 – 22:00: Paddock Live pre Qualifiche

Ore 22:00 – 23:15: Qualifiche GP Canada – diretta

Ore 23:15 – 23:45: Paddock Live post Qualifiche

Domenica 24 maggio 2026:

Ore 22:20 – 23:30: Paddock Live pre Gara

Ore 23:30 – 01:30: Gran Premio del Canada – differita

Ore 01:30 – 02:00: Paddock Live post Gara

Cosa cambierà in pista: strategie e protagonisti

Il campionato arriva in Nord America con una gerarchia ancora in evoluzione: la Mercedes ha mostrato solidità nelle prime gare, ma la concorrenza è serrata e team come McLaren e Ferrari stanno cercando risposte tecniche. Andrea Kimi Antonelli guida il mondiale con prestazioni fin qui incisive; tuttavia il tracciato di Montreal, con le sue frenate e accelerazioni continue, mette in luce differenze di potenza e di efficacia aerodinamica. La gestione delle gomme, in particolare con le tre mescole più morbide portate da Pirelli (C3 hard, C4 medium, C5 soft), sarà cruciale sia per la Sprint che per la gara principale.

Mescole e strategie

Le caratteristiche del fondo, riasfaltato nel 2026, tendono a essere poco abrasive ma la pista parte sporca e si pulisce rapidamente: il warm-up delle gomme è quindi un fattore determinante. Per la Sprint la Soft dovrebbe garantire il miglior comportamento a breve termine, mentre in gara i team potrebbero optare per strategie a una sola sosta con Medium e Hard, a seconda dei consumi e del degrado. La variabile meteo, con temperature più basse rispetto ad altre tappe, potrebbe complicare ulteriormente la gestione delle mescole.

Curiosità e statistiche

Il Gran Premio del Canada è tra i più iconici del calendario: la corsa sul circuito di Notre-Dame ha una lunga storia che include record come la gara più lunga (2011, vinta da Jenson Button). Tra i piloti più vincenti spiccano Lewis Hamilton e Michael Schumacher, con sette successi ciascuno, mentre tra i costruttori la McLaren detiene il maggior numero di vittorie. Questi riferimenti storici sottolineano quanto Montreal possa riservare sorprese e colpi di scena, spesso decisi da safety car e penalità.

Consigli pratici per chi segue la gara

Se guardi la diretta, tieni d’occhio l’ordine delle sessioni: la Sprint modifica sovente gli equilibri del weekend e impone un approccio più aggressivo già dal venerdì sera. Per gli appassionati in chiaro, la differita di TV8 offre l’opzione di rivedere la gara nelle ore successive; su Sky e Now la copertura è completa e comprende anche F2 e F1 Academy. Ricorda che il track evolution e il Muro dei Campioni possono cambiare la classifica in un istante: strategia, gestione gomme e prontezza alle safety car saranno decisive per il risultato finale.