Introduzione alla QJ Motor SRK 800

La QJ Motor SRK 800 è una naked che sta attirando l’attenzione degli appassionati di moto in Europa. Con un design moderno e prestazioni elevate, questa moto si presenta come una valida alternativa nel segmento delle naked. La sua sorella supersportiva, la SRK 800 RR, ha già fatto il suo debutto, ma la SRK 800 punta a conquistare un pubblico più ampio, grazie anche alla sua compatibilità con la patente A2.

Caratteristiche tecniche della SRK 800

Il cuore pulsante della QJ Motor SRK 800 è un motore 4 cilindri in linea da 778 cc, capace di erogare 122 CV a 12.000 giri/min e 74 Nm di coppia a 9.500 giri/min. Tuttavia, per il mercato europeo, ci si aspetta un depotenziamento a 95 CV, in modo da rispettare le normative per i neopatentati. Il telaio in alluminio a doppia trave offre una buona rigidità e leggerezza, mentre il serbatoio ha una capacità di 17,5 litri, garantendo un’autonomia soddisfacente per lunghe percorrenze.

Design e comfort di guida

La QJ Motor SRK 800 si distingue per il suo design accattivante, disponibile in due varianti: una con faro moderno e aggressivo, e l’altra con un faro tondo più classico. La triangolazione tra sella, pedane e manubrio è stata studiata per offrire un comfort di guida ottimale, mantenendo un’altezza della sella di 815 mm e un interasse di 1.450 mm. Con un peso di 207 kg in ordine di marcia, la SRK 800 risulta più leggera rispetto alla sorella sportiva, rendendola maneggevole e adatta anche ai motociclisti meno esperti.

Prezzo e competitività sul mercato

Il prezzo della QJ Motor SRK 800 è previsto attorno agli 8.000 euro, rendendola competitiva rispetto ad altre naked sul mercato, come la CFMoto 800NK, la Honda Hornet 750 e la Yamaha MT-07. La SRK 800 si posiziona quindi come un’opzione interessante per chi cerca una moto potente e accessibile, senza rinunciare a prestazioni e stile. Con l’arrivo di questo modello, QJ Motor dimostra di voler competere seriamente nel mercato europeo, offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi.