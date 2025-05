Introduzione ai quadricicli elettrici

I quadricicli elettrici stanno guadagnando sempre più popolarità in Italia, grazie alla loro praticità e sostenibilità. Questi veicoli, guidabili dai 14 anni, offrono un’alternativa ecologica per muoversi in città. Tra i modelli più venduti troviamo la Citroen Ami e la Mobilize Duo, due veicoli che si distinguono per design, prestazioni e comfort. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche di entrambi i modelli, mettendoli a confronto per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Design e dimensioni

La Mobilize Duo si presenta con un design compatto, misurando 2,43 metri di lunghezza e 1,30 metri di larghezza. Le ruote da 13″ sono posizionate agli angoli, contribuendo a un aspetto moderno e funzionale. La carrozzeria è realizzata con il 40% di materiali riciclati e non verniciata, rendendo i graffi meno visibili. D’altra parte, la Citroen Ami è leggermente più corta, con una lunghezza di 2,41 metri e una larghezza di 1,39 metri. Recentemente ha subito un restyling che ha migliorato alcuni dettagli estetici, mantenendo un design simmetrico che massimizza lo spazio interno.

Interni e comfort

All’interno, la Mobilize Duo offre una configurazione in tandem, con un sedile posteriore integrato nel pannello di plastica. Il sedile anteriore è regolabile in profondità, ma non reclinabile. La plancia è ben progettata, con tasti grandi e facilmente accessibili, e include un quadro strumenti che mostra informazioni utili come la modalità di marcia e l’autonomia residua. In termini di dotazioni, spiccano l’airbag al volante e il sedile riscaldabile. Tuttavia, lo spazio per i bagagli è limitato, consentendo di trasportare solo due trolley da cabina.

La Citroen Ami, invece, presenta due sedili affiancati, offrendo maggiore comfort per i passeggeri. Anche qui, lo spazio per i bagagli è ridotto, con un vano che può contenere un bagaglio a mano. L’abitacolo è minimalista, con un alloggiamento centrale per lo smartphone che funge da sistema d’infotainment. Le portiere sono dotate di lacci in tessuto al posto delle maniglie, mentre i vetri si aprono manualmente. Tra le dotazioni di serie troviamo fari a LED, tetto panoramico in vetro e riscaldamento con funzione disappannamento.

Prestazioni e autonomia

La Mobilize Duo è disponibile in due versioni: la 45 Neo, con un motore da 6 kW (8 CV) e una velocità massima di 45 km/h, e la 80 Evo, con un motore da 12 kW (16 CV) che raggiunge gli 80 km/h. Entrambe le versioni sono alimentate da una batteria da 10,3 kWh, con un’autonomia di circa 160 km. La ricarica avviene tramite un cavo integrato, impiegando circa 5 ore e 30 minuti per una carica completa.

La Citroen Ami, invece, è equipaggiata con un motore elettrico da 6 kW (8 CV) e una batteria da 5,5 kWh, con un’autonomia dichiarata di 75 km e una velocità massima limitata a 45 km/h. La ricarica completa richiede circa 4 ore utilizzando una presa domestica. Entrambi i modelli offrono un’ottima soluzione per la mobilità urbana, ma la Mobilize Duo si distingue per una maggiore autonomia e prestazioni superiori.

Prezzi e disponibilità

In termini di prezzo, la Mobilize Duo parte da 9.990 euro per la versione 45 Neo, mentre la 80 Evo è disponibile a partire da 12.500 euro. La Citroen Ami, invece, ha un prezzo base di 7.990 euro per la versione che sarà presto sostituita dal restyling. Entrambi i modelli offrono un buon rapporto qualità-prezzo, rendendoli accessibili a un pubblico ampio.

In conclusione, sia la Mobilize Duo che la Citroen Ami rappresentano ottime opzioni per chi cerca un quadriciclo elettrico. La scelta tra i due dipenderà dalle preferenze personali in termini di design, comfort e prestazioni.