Quali sono le nuove auto di omologazione e, soprattutto, cosa è necessario sapere in merito? Avrete sicuramente sentito parlare di ciclo WLTP, ed è esattamente ciò di cui vi parleremo nei prossimi paragrafi.

Vediamo quindi tutto ciò che c’è da sapere sull’omologazione WLTP e quali sono le migliori auto da valutare.

Le auto di nuova omologazione e il ciclo WLTP

Nel 2017 il ciclo NEDC è stato sostituito dal nuovo WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure), decisamente più affidabile. Quest’ultimo è caratterizzato da:

Classe 1 : rapporto potenza/peso inferiore a 22 kW/tonnellata

: rapporto potenza/peso inferiore a 22 kW/tonnellata Classe 2 : veicoli tra 22 e 34 kW/tonnellata

: veicoli tra 22 e 34 kW/tonnellata Classe 3: veicoli con rapporto potenza/peso maggiore di 34 kW/tonnellata

Tutte le auto vengono sottoposte a dei test rigidi, altrimenti non potrebbero essere vendute secondo le nuove norme.

Innanzitutto, i costruttori sono obbligati a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Tra l’altro, anche le vetture ibride sono sottoposte a prove specifiche, talvolta ripetendole.

Quest’ultime devono infatti essere testate a batteria completamente carica fino al suo esaurimento. Tuttavia, per questa tipologia di auto entrerà in vigore un nuovo standard sui consumi, ma non avverrà prima del 2025.

Cosa cambia con il NEDC

La differenza sostanziale consiste nei cambi di velocità e la temperatura.

Se quest’ultima doveva essere compresa tra i 20° e i 30°, ora si passa a prove svolte a 23°, con il rilevamento di emissioni corretto a 14°.

Inoltre, ora la velocità massima passa a 131 Km/h, mentre il chilometraggio necessario per superare il test passa da 11 km a 23,25.

Quali sono le auto di nuova omologazione?

La lista è davvero ampia ma preferiamo riportarvi le auto che consumano meno in assoluto.

Benzina

Hyundai i10

Mazda 2

Kia Picanto

Mitsubishi Space Star

Skoda Fabia

Diesel

Peugeot 208

Citroen C3

Opel Corsa

Renault Clio

Seat Leon

Ibride

Mercedes C 300 e Plug-in

Volvo S60 T8 Recharge

Land Rover Range Rover PHEV

Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid

Suzuki Across Plug-in Hybrid

GPL

Hyundai i20

Dacia Sandero

Fiat 500

Ford Fiesta

Lancia Ypsilon

LEGGI ANCHE: