La patente è un documento importante in quanto permette a chi ne è in possesso di guidare la propria autovettura utilizzandola come strumento per recarsi al lavoro o anche per uso ricreativo ma come tutti i documenti ha una sua scadenza che dipende dall’età del conducente stesso. In questo articolo vediamo quanto costa rinnovarla in media sul territorio italiano.

LEGGI ANCHE: Come si ricaricano le auto ibride, consigli e indicazioni

Quanto costa rinnovare la patente

Il costo del rinnovo della patente non è fisso e dipende molto da autoscuola ad autoscuola ma possiamo già stimare la spesa tra i 100 ed i 130 euro in totale. Un costo non eccessivo ma di per sé necessario al fine di poter nuovamente circolare con sicurezza per strada.

Iniziamo a parlare dei costi fissi che sono di 16 euro per la marca da bollo, 10,2 per i diritti della motorizzazione e di 6,8 per la spedizione a casa della patente stessa. Quindi il totale di queste spese è di 33 euro.

Il resto è dato dalla visita medica necessaria a garantire l’idoneità del soggetto alla guida interessato dal rinnovo. Questa spesa varia da 60 a 90 euro. Si può quindi capire che si arriva facilmente alla cifra descritta ad inizio articolo.

LEGGI ANCHE: Quali auto a benzina hanno il fap? Una guida

Vi sono anche delle spese “extra”?

Quelle scritte nel paragrafo precedente sono quelle necessarie per il rinnovo a cui va aggiunta anche una somma di circa 10€ per la fototessera dato che in 10 anni il volto della persona cambia e serve avere un volto il più recente possibile.

La cifra qui può cambiare a seconda del negozio di fotografia, l’abbiamo aggiunta perché la fototessera è uno dei documenti richiesti dall’autoscuola al fine di velocizzare la procedura di stampaggio della patente.

Infatti se si arriva con tutti i documenti pronti le tempistiche sono di circa 1 settimana, dopo l’esecuzione della visita medica, per avere la nuova patente.