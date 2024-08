Come vedere i punti della patente: indicazioni utili

Come vedere il proprio saldo punti patente e la strategia per recuperarli velocemente.

La patente è un traguardo ambito da tutti i neomaggiorenni in quanto dopo che la si ottiene si ha maggiore libertà dato che l’auto permette di viaggiare ed anche di staccarsi dai genitori e di diventare più autonomi. In questo articolo vediamo come vedere i punti che si hanno.

LEGGI ANCHE: Come sapere quando scade il bollo auto, tutti i consigli

Come vedere i punti della patente

Per verificare i punti a disposizione sulla propria patente esistono 3 modi. Il primo è quello di effettuare il login sul sito ilportaledellautomobilista con le proprie credenziali. Se non si è ancora fatto l’account ci si può registrare ed una volta entrati si ha di fronte la schermata che riporta i punti.

Un altro metodo è quello di chiamare il n. 06 45775962 dove si inserirà tramite la tastiera il proprio numero della patente e dopo un controllo il risponditore automatico comunicherà il punteggio della propria licenza di guida.

Infine l’ultimo modo per poter sapere il proprio punteggio patente è quello di scaricare l’App iPatente per dispositivi Android e iOS e loggarsi con i propri dati. Quest’ultimo è più alla portata di persone che hanno dimestichezza con la tecnologia.

Tutti e 3 sono abbastanza rapidi e permettono di sapere qual è la propria situazione a livello di patente.

LEGGI ANCHE: Chi rilascia la patente di guida? Tutti gli enti accreditati

Se si perdono punti cosa si fa?

Se si sono persi dei punti a seguito di un infrazione, basta non commetterla per i successivi due anni e il saldo si aggiornerà tornando allo stato precedente.

Al contrario se le infrazioni sono numerose e si sono persi tanti punti, la cosa migliore da fare è recarsi in autoscuola ed effettuare un corso di recupero punti, della durata che varia dalle 12 alle 20 ore, che farà salire il punteggio sino al massimo ottenibile

Naturalmente per non incappare in queste situazione è ideale avere una buona condotta su strada.