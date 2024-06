I documenti di cui si deve aver bisogno quando ci si reca in autoscuola (o presso ciascun altro ente autorizzato) per il rinnovo della patente.

La patente è un documento importante che come tanti altri documenti in possesso alle persone necessita di un rinnovo, con annessa visita medica, per verificare se il soggetto può continuare a guidare senza diventare un potenziale pericolo per gli altri. In questo articolo vediamo i documenti necessari.

Documenti per rinnovo patente: cosa serve

Per il rinnovo della patente servono diversi documenti che vanno consegnati all’autoscuola o al centro in cui si vuole far rinnovare la patente.

La prima naturalmente è la patente che deve essere lasciata per poi farne la sostitutiva con i dati aggiornati che diverrà quella che il titolare porterà con sé.

Inoltre è necessario il codice fiscale del soggetto e la carta di identità che l’autoscuola o chi offre questo servizio provvederà a copiare così da avere la documentazione necessaria.

Altro tipo di documentazione che è utile avere è la fototessera dato che bisogna avere sulla patente una foto recente del soggetto, poiché nel corso degli anni si matura e non si è più corrispondenti alla foto del documento precedente.

Le tempistiche del rinnovo

Di media per il rinnovo una volta consegnati i documenti necessari bisogna attendere una settimana per effettuare la visita medica presso l’ente dove si è deciso di rinnovarla e da quel momento due settimane per averla recapitata a casa propria.

Infatti è possibile farsi recapitare a casa il documento tramite il servizio postale ma è anche possibile andarla a prendere presso l’autoscuola così da averla già a portata di mano.

Di norma comunque dato che si supera una settimana dalla visita medica viene lasciato un foglio provvisorio di guida, in caso di controllo da parte delle FDO non si incorrono in sanzioni.

Si tratta di un qualcosa di importante visto che per alcune persone la patente è uno strumento di lavoro.