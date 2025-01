Introduzione alla 47° edizione del Raid Dakar

Il Raid Dakar, una delle competizioni più estreme e affascinanti del motorsport, si prepara a tornare il con la sua 47° edizione. Quest’anno, la corsa si svolgerà interamente in Arabia Saudita, un paese che ha ospitato il rally per sei anni consecutivi. La partenza avverrà dalla località di Bisha, un punto strategico che darà il via a una serie di sfide nel deserto.

Le case automobilistiche in gara

Tra i principali protagonisti della competizione ci sono nomi noti nel settore automobilistico. Dacia, Toyota, Mini e Ford saranno le case coinvolte nella sfida tra auto. L’anno scorso, la vittoria è andata all’Audi di Carlos Sainz e Lucas Cruz, che quest’anno non parteciperanno. Tuttavia, i campioni in carica non si arrendono e scenderanno in pista con la Ford Raptor, pronti a difendere il loro titolo.

Le moto e i piloti da tenere d’occhio

Non solo auto, ma anche le moto rappresentano una parte fondamentale di questa competizione. Il pilota statunitense Ricky Brabec, in sella alla sua Honda, cercherà di mantenere il titolo conquistato nel 2024. Tuttavia, dovrà affrontare la concorrenza agguerrita dei piloti di Hero, KTM e Sherco, che sono pronti a dare battaglia per il podio. La competizione tra le moto è sempre intensa e quest’anno non sarà da meno.

Le entry list e le aspettative

Le entry list delle due categorie principali della Dakar 2024 sono già state pubblicate, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Con un mix di veterani e nuovi talenti, le aspettative sono alte. Ogni anno, il Raid Dakar riesce a sorprendere con colpi di scena e sfide inaspettate, rendendo ogni edizione unica. Gli appassionati di motorsport non possono perdere l’occasione di seguire questa straordinaria avventura nel deserto.