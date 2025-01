Il dominio di Sebastien Ogier

La seconda giornata del Rallye Monte Carlo 2025 ha visto Sebastien Ogier consolidare la sua posizione di leader, vincendo l’ultima speciale di venerdì. Il pilota della Toyota ha dimostrato un ritmo inarrivabile, sfruttando al meglio le nuove gomme Hankook. Ogier ha allungato ulteriormente nella classifica generale, lasciando gli avversari a oltre 12 secondi di distanza. Elfyn Evans, pur non commettendo errori, si è trovato in difficoltà, mentre Adrien Fourmaux ha impressionato con una prestazione convincente al volante della Hyundai, mantenendo viva la lotta per il podio.

Le sfide degli avversari

Dietro a Ogier, la competizione si fa serrata. Elfyn Evans, attualmente secondo, deve guardarsi le spalle da Fourmaux, che ha dimostrato di essere un avversario temibile in questo suo primo appuntamento nel WRC. Kalle Rovanpera e Ott Tanak, pur mantenendo posizioni di rilievo, sono staccati dal podio e dovranno recuperare terreno nelle prossime prove. Gregoire Munster, che ha mostrato buone prestazioni, si trova ora a rischio di perdere la sua sesta posizione a favore di Takamoto Katsuta, il quale sta recuperando rapidamente.

Incidenti e colpi di scena

La giornata non è stata priva di colpi di scena. Thierry Neuville ha subito una foratura lenta e ha perso tempo prezioso, finendo fuori strada nello stesso tornante in cui era uscito in precedenza. Questo incidente ha compromesso le sue possibilità di lottare per le prime posizioni. Nel WRC2, Yohan Rossel ha completato una rimonta straordinaria, superando Nikolay Gryazin e conquistando la leadership della categoria. La competizione si fa sempre più intensa, con ogni pilota che cerca di sfruttare ogni opportunità per guadagnare posizioni.

Le prove del pomeriggio

Le prime due speciali del pomeriggio hanno visto i piloti Toyota dominare, con Ogier e Evans che si sono alternati nella conquista dei migliori tempi. La SS7 ha visto Evans ottenere il miglior tempo, ma nella successiva SS8, Ogier ha risposto con una prestazione straordinaria, conquistando la vittoria parziale e la prima posizione nella classifica generale. La lotta per il podio rimane aperta, con Evans a soli sette secondi di distanza e Fourmaux che continua a sorprendere con la sua velocità.

Prospettive per il futuro

Con il rally che entra nella sua fase finale, le aspettative sono alte. Ogier sembra inarrestabile, ma la competizione è ancora aperta. Gli avversari stanno dimostrando di avere il potenziale per mettere in difficoltà il campione francese. La prossima giornata di gara sarà cruciale per determinare chi avrà la meglio in questa edizione del Rallye Monte Carlo. Gli appassionati di motorsport possono aspettarsi un finale avvincente, con ogni pilota pronto a dare il massimo per conquistare la vittoria.