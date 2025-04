Un anno difficile per RAM

Il 2024 non è stato un anno particolarmente favorevole per il marchio RAM, a causa delle tensioni commerciali e dei dazi che hanno creato un clima di incertezza nell’industria automobilistica. Con l’avvicinarsi del 2025, le prospettive non sembrano migliorare, ma RAM non si arrende e si prepara a lanciare una vera e propria offensiva di prodotto. Tim Kuniskis, amministratore delegato di RAM, ha condiviso le sue intenzioni in un post su LinkedIn, promettendo un futuro ricco di novità.

25 novità in arrivo

Secondo le dichiarazioni di Kuniskis, RAM sta pianificando il lancio di ben 25 nuovi modelli, alcuni dei quali potrebbero essere destinati anche al mercato europeo. Attualmente, il marchio offre due linee principali: i pick-up Ram e i van ProMaster, quest’ultimo un adattamento del noto Ducato. Tuttavia, non tutte le novità saranno modelli completamente nuovi; RAM è nota per le sue versioni speciali e particolari, quindi è probabile che molte di queste novità siano aggiornamenti o varianti di modelli esistenti.

Il ritorno del motore HEMI

Una delle notizie più attese riguarda il possibile ritorno del leggendario motore V8 HEMI. Durante il Salone di Detroit 2025, Kuniskis ha lasciato intendere che questo motore iconico potrebbe tornare nella gamma RAM, con un annuncio previsto per l’8 giugno. Questo potrebbe rappresentare una svolta significativa per il marchio, che ha sempre avuto una forte identità legata ai motori potenti e performanti.

Un nuovo pick-up medio globale

Un’altra novità che potrebbe segnare un cambiamento strategico nella gamma RAM è l’introduzione di un pick-up di medie dimensioni, noto negli Stati Uniti come mid-size. Questo modello si posizionerebbe in un segmento di mercato molto competitivo, simile a quello del Ford Ranger o del Toyota Hilux, e potrebbe adattarsi perfettamente alle esigenze dei consumatori europei. Un portavoce di RAM ha confermato che lo sviluppo di questo nuovo modello è già in corso, anche se non sono state fornite tempistiche ufficiali per il debutto.

Le sfide future

Nonostante le incertezze del mercato, RAM sembra determinata a rimanere competitiva e a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Con l’introduzione di nuovi modelli e il potenziale ritorno del motore HEMI, il marchio americano sta cercando di rafforzare la propria posizione nel settore automobilistico. Sarà interessante vedere come queste novità verranno accolte dai consumatori e come influenzeranno il futuro di RAM nel panorama automobilistico globale.