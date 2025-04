Un progetto innovativo per la mobilità sostenibile

Il settore dei trasporti sta vivendo una trasformazione radicale grazie all’emergere di nuove tecnologie e alla crescente attenzione verso la sostenibilità. In questo contesto, Renault e Volvo Group, in collaborazione con il Gruppo CMA CGM, hanno dato vita a Flexis, una nuova azienda indipendente dedicata alla produzione di furgoni completamente elettrici. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile nel settore dei veicoli commerciali.

Una gamma di modelli per ogni esigenza

Flexis presenta tre modelli innovativi: Estafette, Goelette e Trafic. Questi veicoli non solo richiamano nomi storici, ma sono progettati per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La nuova gamma è realizzata su una piattaforma SDV (Software Defined Vehicle), una “skateboard” 100% elettrica, ottimizzata per massimizzare il volume di carico e garantire un’ottima manovrabilità, rendendoli ideali per l’uso urbano.

Autonomia e ricarica: un passo avanti nella tecnologia

I nuovi furgoni Flexis saranno disponibili con due opzioni di batteria: una da 81 kWh, che offre un’autonomia di circa 450 km, e una da 60 kWh, con un’autonomia di circa 350 km. Queste caratteristiche rendono i veicoli adatti sia per lunghe percorrenze che per utilizzi urbani. Inoltre, l’introduzione della tecnologia 800 V consente una ricarica rapida, portando la batteria dal 15% all’80% in meno di 20 minuti, un vantaggio significativo per i professionisti in movimento.

Innovazioni tecnologiche per una gestione intelligente

Flexis non si limita a offrire veicoli elettrici, ma introduce anche un’architettura software avanzata che consente aggiornamenti OTA (over-the-air) e integrazione con ecosistemi digitali. I modelli saranno dotati di funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G), permettendo di alimentare dispositivi esterni e restituire energia alla rete elettrica. Questa interazione rende i furgoni parte attiva dell’infrastruttura energetica, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.

Design e sicurezza: un equilibrio perfetto

Esteticamente, i nuovi modelli presentano un design moderno e funzionale, con un’attenzione particolare alla sicurezza. Il sistema Safety Coach monitora lo stile di guida e fornisce feedback al conducente, mentre l’app My Renault consente una gestione remota delle funzioni del veicolo. Con oltre 2,5 milioni di unità prodotte dal 1980, il nuovo Trafic E-Tech electric rappresenta un’evoluzione significativa, mantenendo al contempo il legame con la tradizione.

Conclusione: un futuro elettrico per il trasporto commerciale

Con l’introduzione di Flexis e dei suoi modelli innovativi, Renault e Volvo stanno tracciando un nuovo percorso nel mondo dei furgoni elettrici. Questi veicoli non solo rispondono alle esigenze di mobilità moderna, ma pongono anche le basi per un futuro più sostenibile nel settore dei trasporti.