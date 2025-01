Replica elettrica della Flintmobile in vendita all’asta

La Flintmobile: un simbolo della cultura pop

La Flintmobile, l’iconico veicolo della serie animata The Flintstones, rappresenta un pezzo fondamentale della cultura pop. Questa auto preistorica, utilizzata da Fred e Wilma Flintstone, è diventata un simbolo riconoscibile in tutto il mondo. Oggi, una replica elettrica di questo veicolo è in vendita all’asta, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati.

Caratteristiche della replica elettrica

La Flintmobile elettrica in vendita è stata realizzata a partire da un golf cart, un veicolo elettrico comunemente utilizzato nei campi da golf. Sebbene non sia omologata per la circolazione su strada, questa replica è perfetta per eventi privati o per attirare l’attenzione in aree riservate. Equipaggiata con un motore elettrico e una batteria ricaricabile, la Flintmobile presenta anche un’illuminazione anteriore e posteriore, garantendo così una funzionalità completa.

Un oggetto da collezione imperdibile

Questa replica della Flintmobile non è solo un veicolo, ma un vero e proprio oggetto da collezione. Con il suo design che richiama sia la serie animata che le sue trasposizioni cinematografiche, rappresenta un’opportunità unica per i fan dei Flintstones. Attualmente in vendita su Bring a Trailer, si trova a Pompano Beach, Florida, e l’asta terminerà mercoledì. Gli interessati dovrebbero affrettarsi per non perdere l’occasione di aggiungere questo pezzo unico alla propria collezione.