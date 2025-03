La Regione Liguria conferma il rimborso forfettario dei pedaggi autostradali per il 2024, sostenendo gli autotrasportatori.

Il sostegno dell’autotrasporto in Liguria

Nel 2024, la Regione Liguria ha confermato il suo impegno a favore dell’autotrasporto, introducendo un rimborso forfettario per i pedaggi autostradali. Questa iniziativa, già avviata nel 2022, mira a compensare i disagi causati dai lavori di ammodernamento della rete autostradale, gestita da Autostrade per l’Italia. Le autostrade coinvolte in questo provvedimento includono le principali arterie liguri: A7, A10, A12 e A26.

Dettagli sul rimborso per il 2024

Durante un recente incontro tra i rappresentanti della Regione e le associazioni dell’autotrasporto, è stata annunciata l’assegnazione di 35 milioni di euro per il rimborso dei pedaggi nel 2024. Questa cifra rimane invariata rispetto all’anno precedente e sarà distribuita attraverso un sistema di rimborsi forfettari, che si concentrerà in particolare sui mezzi pesanti e sugli autisti che operano sulle autostrade liguri. Le modalità per richiedere il rimborso rimarranno presumibilmente le stesse degli anni passati.

Come richiedere il rimborso

Per accedere al rimborso, le imprese di autotrasporto dovranno attendere l’apertura della piattaforma dedicata sul sito di Autostrade per l’Italia. Una volta attiva, sarà necessario registrarsi e compilare i dati richiesti nella sezione Rimborsi. Possono beneficiare di questo rimborso le imprese iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, che hanno effettuato missioni di trasporto nel 2024, transitando presso i caselli delle autostrade liguri.

Documentazione necessaria per il rimborso

Le domande di rimborso possono essere presentate direttamente dalle imprese o tramite un delegato. È fondamentale caricare sulla piattaforma i formulari necessari, che includono le anagrafiche dei veicoli, l’elenco delle missioni e la documentazione che attesti l’effettivo espletamento delle stesse. In caso di missioni effettuate senza un dispositivo di pedaggio, sarà necessario allegare la prova del pagamento del transito.

Ulteriori misure di supporto per gli autotrasportatori

Questo provvedimento si aggiunge ai normali cashback di Telepass, offrendo un supporto supplementare a chi ha subito disagi significativi durante i lavori stradali. Durante l’incontro, sono state discusse anche altre problematiche, come la viabilità per i mezzi pesanti e la carenza di aree di sosta adeguate. Il presidente Bucci ha proposto di avviare un tavolo di lavoro con il Comune di Genova e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per trovare soluzioni efficaci a queste problematiche.