Rinnovare la patente non deve trasformarsi in una corsa a ostacoli. Con una procedura chiara, i giusti codici causale per il bollettino e i canali di pagamento corretti, il rinnovo si chiude in pochi passaggi. Questa guida accompagna passo-passo dalla compilazione al pagamento, con una checklist essenziale, tempi e costi indicativi, oltre alle risposte alle domande più frequenti su scadenze e visite mediche.

Prima di iniziare, conviene avere a portata di mano il numero della patente i documenti d’identità e la foto tessera conforme. Piccoli dettagli, come la causale esatta o l’importo aggiornato, fanno la differenza tra una pratica fluida e una perdita di tempo allo sportello.

Come compilare il bollettino: dati, causali e importi

Per il rinnovo della patente, gli uffici richiedono il pagamento dei diritti e degli oneri amministrativi. In molte sedi si utilizzano ancora i bollettini postali premarcati su c/c 4028 (diritti Motorizzazione) e c/c 9001 (imposta/duplicazione card), mentre ovunque è ormai disponibile il pagamento digitale tramite PagoPA. Le causali tipiche sono: “Diritti Motorizzazione per rinnovo patente” (c/c 4028) e “Rilascio/duplicato documento di guida” (c/c 9001). Gli importi possono variare nel tempo e per sede: è prudente verificarli sul Portale dell’Automobilista o presso Motorizzazione/ACI prima del versamento.

Compilazione in breve: nel campo intestatario indicare l’ente (Dipartimento Trasporti Terrestri/Motorizzazione per 4028; Tesoreria per 9001 dove previsto), nel campo esecutore i dati personali e nel campo causale la motivazione precisa del pagamento. Inserire correttamente il numero patente tra le note aiuta a collegare il pagamento alla pratica. Conservare la ricevuta in originale: potrà essere richiesta dal medico autorizzato o dall’ufficio.

Canali di pagamento: posta, online e app

Le opzioni oggi sono tre. 1) Poste allo sportello: si presentano i bollettini premarcati, si paga in contanti o con carta, si riceve la ricevuta cartacea. 2) Online con PagoPA dal Portale dell’Automobilista, dall’App IO o dal sito della propria banca si può pagare selezionando la voce rinnovo patente o i relativi codici; la ricevuta digitale ha piena validità. 3) Home banking o PSP abilitati: cercare la sezione PagoPA, indicare l’ente Motorizzazione e la causale corretta; alcuni sistemi permettono anche il pagamento del c/c 4028 in modalità digitale.

Chi si affida a un’autoscuola o a un’agenzia spesso delega anche i versamenti: utile per chi vuole evitare code o non ha dimestichezza con i portali. In ogni caso, è fondamentale controllare che causali e importi corrispondano alla pratica di rinnovo per non generare scarti o ritardi.

Checklist documenti: cosa serve davvero

Per il rinnovo standard della patente B (e categorie equivalenti) occorrono: 1) Patente in originale e in corso di validità (o scaduta da poco). 2) Documento d’identità e codice fiscale. 3) Foto tessera recente su sfondo uniforme: in molte procedure ne basta 1, ma alcune sedi richiedono 2 fotografie; verifica sempre prima dell’appuntamento. 4) Ricevute dei pagamenti (c/c 4028 e, dove previsto, c/c 9001, oppure ricevuta PagoPA). 5) Certificato anamnestico del medico di base quando necessario, da consegnare al medico autorizzato che esegue la visita.

Domanda ricorrente: quante foto per rinnovo patente? Nella maggior parte dei casi 1 foto se il medico invia digitalmente i dati; 2 foto se l’istanza passa in Motorizzazione/ACI con pratica cartacea. Per cosa serve per rinnovo patente B l’elenco sopra copre il 90% dei casi standard.

Procedura passo-passo: dalla visita al pagamento

Prenotare la visita medica presso un medico monocratico autorizzato o presso autoscuola/ACI; chi ha patologie o particolari condizioni può dover passare per la Commissione Medica Locale. Eseguire i pagamenti dei diritti: bollettini 4028 e, se richiesto, 9001, oppure pagamento PagoPA. Stampare o conservare le ricevute digitali. Presentarsi alla visita con documenti foto e ricevute. Il medico inserisce i dati nel sistema, rilascia il certificato e, di norma, una ricevuta che consente di guidare provvisoriamente fino all’arrivo della nuova card. Attendere la consegna della patente rinnovata all’indirizzo indicato. In media occorrono alcuni giorni lavorativi; tempi più lunghi sono possibili in caso di verifiche o invii cartacei.

Chi preferisce gestire tutto da privatista trova risposte anche alla domanda come fare per rinnovare la patente i passi sono identici, semplicemente senza intermediari. La dicitura come fare la patente da privatista riguarda invece il primo conseguimento, non il rinnovo.

Tempi, costi e errori comuni da evitare

I tempi medi: visita in giornata o entro pochi giorni, emissione patente tra 3 e 10 giorni lavorativi. I costi variano: diritti e oneri amministrativi generalmente tra 25 e 40 euro complessivi; visita medica da 40 a 70 euro presso strutture convenzionate, più alti in ambito privato o con commissione. Eventuali spese di spedizione possono essere aggiunte dall’ente o dall’agenzia. Verifiche locali sono sempre consigliate.

Errori frequenti: 1) Causale errata o generica sul bollettino (specificare “rinnovo patente”). 2) Importo non aggiornato rispetto alla sede. 3) Foto non conforme (occhi visibili, niente copricapi salvo motivi ammessi, fondo neutro). 4) Numero patente non riportato nella nota del pagamento. 5) Scadenza confusa: la nuova scadenza si allinea di norma al giorno del compleanno del titolare.

FAQ su scadenze, visite e altre domande utili

Quando scade la patente B? Di regola: ogni 10 anni fino a 50 anni; ogni 5 anni tra 50 e 70; ogni 3 anni tra 70 e 80; ogni 2 anni oltre 80. Per categorie speciali o condizioni mediche, le periodicità possono ridursi.

Dove trovo il numero della patente? Sulla tessera formato card è indicato al punto 5 del fronte, come numero della patente. È lo stesso da riportare in pratica e pagamenti.

Serve la Commissione Medica Locale? È richiesta in presenza di patologie, sospensioni, esiti di alcoltest/positività a sostanze, o per determinate categorie professionali. In caso di dubbio, chiedere al medico autorizzato prima di pagare i bollettini.

Posso votare con la patente? La patente è un documento di riconoscimento valido ai seggi, ma per votare serve comunque presentare la tessera elettorale insieme a un documento valido (la patente va bene).

Patente a punti edilizia: come richiederla? Non riguarda la guida: è un sistema per la safety nei cantieri. Le modalità dipendono dalle norme di settore e dagli enti bilaterali territoriali; non ha collegamenti con il rinnovo della patente di guida.

Quante foto per rinnovo patente? In genere 1 foto se il medico trasmette tutto in via telematica; 2 foto se l’istanza passa in Motorizzazione con dossier cartaceo. Meglio verificare la richiesta della propria sede.

Cosa bisogna fare per rinnovare la patente? Prenotare la visita medica, pagare i diritti (bollettino o PagoPA), presentarsi con documenti e foto, ritirare/attendere l’invio della nuova card. Chi preferisce, può delegare autoscuola o ACI per la gestione completa.