Risultati e calendario del campionato regionale motocross Umbria 2026

Il Campionato Regionale Motocross Umbria 2026 offre una fotografia dettagliata delle posizioni dei piloti nelle diverse categorie, accompagnata dal calendario delle prove. Questo articolo riordina e racconta i risultati principali nelle classifiche Femminile, Challenge, Rider, Expert, Veteran, Superveteran, Master e Fast, mantenendo le date ufficiali delle gare come riferimenti.

Risultati principali per categoria

La sezione seguente sintetizza i leader di ciascuna categoria, indicando nome del pilota, motoclub e punteggio totale. Nella Femminile la classifica è guidata da Federica Piantamori (Trasimeno G. Capecchi) con 604 punti complessivi, seguita da Chiara Profidia (Scorpioni) con 542 punti. Questi valori derivano dalla somma dei piazzamenti nelle singole gare riportate nel tabellone ufficiale.

Challenge MX2 e MX1

In Challenge MX2 domina la graduatoria Luca Perrone (Foligno) con 1230 punti, davanti a Filippo Granci (Ennio Baglioni) e Alex Pallini (Trasimeno G. Capecchi). Nella categoria Challenge MX1 il riferimento è Carlo Alberto Belli (Trasimeno G. Capecchi) che ha totalizzato 1028 punti; alle sue spalle si collocano piloti come Lorenzo Piermatti (Nocera Umbra).

Rider MX2 e Rider MX1

La graduatoria Rider MX2 vede in testa Alessandro Fabbi (Trasimeno G. Capecchi) con 372 punti, mentre nella Rider MX1 il leader è Marco Angioletti (Trasimeno G. Capecchi) con 680 punti. Queste classifiche rappresentano la costanza nelle prove e la capacità di raccogliere punti nelle diverse tappe del circuito regionale.

Classifiche veterane e categorie amatoriali

Oltre alle categorie agonistiche, il campionato include fasce pensate per piloti più esperti e amatori. Nella categoria Veteran svetta Ivo Lasagna (Trasimeno G. Capecchi) con un impressionante totale di 1500 punti, ottenuto con ripetuti risultati di alto livello. Il podio veterani vede poi Fabio Carizia (Ennio Baglioni) e Lorenzo Massini (Trasimeno G. Capecchi).

Superveteran e Master

Tra gli Superveteran il leader è Francesco Fagiolari (Trasimeno G. Capecchi) con 253 punti; la top three è completata da Roberto Bergini (Foligno) e Gabriele Neri (Scorpioni). Nella categoria Master i primi posti sono occupati da Paolo Ridolfi (Scorpioni) e Vitaliano Pannacci (Ennio Baglioni), rispettivamente con 107 e 104 punti.

Categoria Expert e Fast: chi guida le classifiche

Le categorie Expert e Fast raggruppano piloti molto competitivi. In Expert MX1 Manuel Paliani (Scorpioni) guida la classifica con 566 punti, seguito da Ivo Lasagna. Nella Fast MX1 emerge il nome di Luca Cardaccia (Motor’s Club Panicale) con 1240 punti complessivi, segnale di prestazioni consistenti nelle prove affrontate.

Expert MX2 e Fast MX2

Per Expert MX2 e Fast MX2 la battaglia in pista rimane serrata: tra i riferimenti spicca Nicolò Paolucci (Scorpioni) nella Fast MX2 con 520 punti. Le classifiche riportano inoltre numerose presenze dei motoclub locali, a conferma dell’ampia partecipazione regionale.

Calendario gare e sedi confermate

Il campionato prevede più tappe distribuite tra i motoclub umbri e alcune trasferte. Tra le date ufficiali pubblicate si segnala il concentramento di eventi tra marzo e giugno 2026: il 08/03/2026, 29/03/2026, 19/04/2026, 10/05/2026, e 24/05/2026. Successivamente sono segnate prove a Faenza il 27/06/2026 e una tappa a Santa Rita il 20/09/2026. I motoclub organizzatori includono MC Trasimeno, MC E. Baglioni, MC Scorpioni, MC Pellicorse, MC 04 Park e altri sodalizi locali.

Sedi e rotazione degli organizzatori

Le sedi citate nel calendario comprendono località come Gioiella, Chiusdino, Ponte a Egola, Città di Castello e Faenza. Il ruolo dei motoclub è centrale sia nella gestione logistica sia nell’assegnazione dei punteggi, che segue la tabella prevista dall’articolo 19 del Regolamento Regionale Motocross Umbria.

Conclusioni e indicazioni per appassionati

Il quadro che emerge è quello di un campionato regionale vivace, con presenze consolidate dei grandi motoclub umbri e con piloti che stanno emergendo in più categorie. Per gli appassionati interessati a seguire le prossime tappe è utile monitorare i comunicati ufficiali dei motoclub e consultare le classifiche aggiornate: il punteggio assegnato rispetta le regole indicate nel Regolamento Regionale Motocross Umbria (art.19).

Se desideri una versione tabellare delle classifiche o un focus su una singola categoria (ad esempio Rider MX1 o Challenge MX2), posso riorganizzare i dati in elenchi dettagliati per pilota, motoclub e punteggio.