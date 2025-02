Scopri tutte le novità e le emozioni di The I.C.E. 2025 in Engadina.

Un evento atteso: The I.C.E. 2025

Il 21 e , la splendida località di St. Moritz in Engadina ospiterà The I.C.E., un evento che celebra le auto storiche e le supercar. Dopo un anno di pausa a causa delle avverse condizioni meteorologiche, gli appassionati di motori possono finalmente prepararsi a un weekend indimenticabile. La manifestazione promette di essere un mix di esposizioni statiche e attività dinamiche sul ghiaccio, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Le categorie di auto in mostra

Quest’anno, The I.C.E. presenterà una selezione di auto suddivise in cinque categorie: Barchettas on the Lake, Open Wheels, Concept Cars & One Offs, Icons on Wheels e Racing Legends. Ogni categoria metterà in risalto veicoli iconici, dalle auto scoperte biposto alle monoposto storiche, fino ai modelli unici creati da designer visionari. Gli appassionati potranno ammirare da vicino queste meraviglie dell’ingegneria automobilistica, mentre gli eventi dinamici offriranno l’opportunità di vedere le auto in azione sul ghiaccio.

Novità e attrazioni dell’edizione 2025

Una delle principali novità di quest’edizione sarà l’estensione dell’evento a tutta la città di St. Moritz, trasformandola in una vera e propria mostra a cielo aperto. Oltre alle auto storiche, ci saranno esposizioni che abbracceranno anche il mondo dell’arte e della cultura, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. Non mancheranno anche anteprime di nuovi modelli, come la Maserati GranCabrio ONE of ONE, caratterizzata da un design esclusivo e prestazioni straordinarie.

Informazioni pratiche per i visitatori

The I.C.E. è aperto al pubblico, con diverse opzioni di biglietto disponibili. Gli orari di apertura sono dalle alle il 21 febbraio e dalle alle il 22 febbraio. I bambini sotto i 10 anni possono entrare gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutta la famiglia. Gli appassionati di auto non dovrebbero perdere l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, che promette di essere un punto di riferimento per gli amanti delle auto storiche e delle supercar.