Un viaggio nel tempo: la Land Rover Defender V8 Soft Top

La Land Rover Defender ha sempre rappresentato un simbolo di avventura e robustezza. Dopo la sua evoluzione nel 2019, con l’introduzione di un design più moderno e una meccanica aggiornata, il marchio britannico ha deciso di rendere omaggio al suo passato con la nuova Defender V8 Soft Top Classic. Questo modello non è un semplice restomod, ma una vera e propria reinterpretazione del classico fuoristrada, mantenendo intatto il suo spirito originale.

Design e personalizzazione: un tocco di classe

La nuova Defender V8 Soft Top si distingue per il suo tetto in tela, realizzato su misura e disponibile in quattro eleganti colori: nero, sabbia, Dark Khaki e Navy. Ogni dettaglio è curato con attenzione, dai fissaggi autentici ai nuovi punti di ancoraggio, che garantiscono una tenuta ottimale. Inoltre, gli acquirenti possono scegliere tra ben 49 finiture di vernice per la carrozzeria, con la possibilità di creare tinte uniche presso il reparto Works. La personalizzazione non si ferma qui: griglia anteriore, maniglie e cerchi in lega da 16 o 18 pollici possono essere adattati secondo i gusti del cliente.

Prestazioni e tecnologia: un cuore potente

Nonostante il richiamo al passato, la Defender V8 Soft Top Classic non scende a compromessi in termini di prestazioni. Sotto il cofano batte un potente motore V8 da 5.0 litri, capace di erogare 405 CV e 515 Nm di coppia. Questo motore è abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti e alla trazione integrale, garantendo un’esperienza di guida senza pari. Le sospensioni e i freni sono stati potenziati per offrire una maneggevolezza superiore, con molle elicoidali ritarate e ammortizzatori Bilstein che assicurano comfort e stabilità anche nei percorsi più impegnativi.

Un investimento esclusivo

Il prezzo di partenza per la Land Rover Defender V8 Soft Top Classic è di 195.000 sterline, circa 229.000 euro, rendendola un’opzione esclusiva per gli appassionati del marchio. Questo modello non è solo un veicolo, ma un vero e proprio pezzo da collezione, che unisce il fascino del passato con la tecnologia moderna. Con la Defender V8 Soft Top, Land Rover dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione e innovazione, offrendo un prodotto che soddisfa le esigenze di un pubblico esigente e amante dell’avventura.