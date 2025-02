Un salone auto all’insegna dell’innovazione

Il Salone Auto Torino 2025 si prepara a tornare con un programma ricco di eventi e novità dal 26 al 28 settembre. Quest’anno, l’evento si svolgerà in una formula diffusa e gratuita, permettendo a tutti gli appassionati di automobili di partecipare e scoprire le ultime tendenze del settore. L’esposizione avrà luogo all’aperto, dalle 9 alle 19, e includerà un’area dedicata ai quadricicli, un’iniziativa pensata per avvicinare i più giovani al mondo dei motori.

Presentazione ufficiale e partecipazione di importanti nomi

La presentazione ufficiale del salone si è tenuta ai Musei Reali di Torino, con la partecipazione di figure di spicco come Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salvini ha espresso il suo sostegno all’evento, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono la mobilità sostenibile e l’innovazione nel settore automobilistico. Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, ha confermato che molte case automobilistiche hanno già aderito, promettendo di presentare novità entusiasmanti durante l’evento.

Test drive e eventi collaterali

Uno degli aspetti più attesi del Salone Auto Torino 2025 sarà la possibilità di partecipare a test drive di veicoli innovativi. L’area davanti alla Prefettura di Torino ospiterà tutte le novità tecnologiche e sostenibili, permettendo al pubblico di provare in prima persona le ultime creazioni del settore. Inoltre, il weekend del 27 e 28 settembre sarà caratterizzato da eventi speciali, come il Supercar Meeting a Venaria Reale, che coinvolgerà collezionisti e appassionati di supercar da tutta Italia.

Un evento per tutti

Il Salone Auto Torino non è solo un evento per esperti del settore, ma è pensato per coinvolgere un pubblico ampio. Grazie al Free Pass, un biglietto elettronico gratuito, i visitatori potranno accedere a diverse convenzioni con musei, hotel e ristoranti, rendendo l’esperienza ancora più accessibile. Questo approccio mira a sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza stradale e sull’importanza della mobilità sostenibile, temi sempre più rilevanti nel contesto attuale.

Conclusioni e aspettative

Con un programma ricco di eventi, esposizioni e opportunità di test drive, il Salone Auto Torino 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori. La combinazione di innovazione, sostenibilità e accessibilità rende questo evento un punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano e internazionale.