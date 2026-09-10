Salone Auto Torino 2026: anteprime nazionali e omaggi alle icone del passato

Torino si prepara a ospitare il Salone Auto 2026 con 35 anteprime nazionali e tributi a Lancia, Ferrari e Marcello Gandini. Scopri le novità e le icone del passato.

Torino si appresta a diventare la capitale dell’automobile dal 11 al 13 settembre 2026, con il Salone Auto Torino che promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati e non solo. Tra le 35 anteprime nazionali e le 200 vetture esposte, il pubblico potrà ammirare le ultime novità del settore e rivivere la storia delle quattro ruote attraverso tributi dedicati a marchi e designer leggendari.

La manifestazione, che si svolgerà in Piazza CastelloPiazzetta Reale e nei Giardini dei Musei Reali offrirà un’esperienza unica per gli amanti dell’automobile. L’accesso gratuito dalle 9.00 alle 19.00 permetterà a tutti di scoprire le ultime tendenze del mercato e di immergersi nella storia del design automobilistico.

Le anteprime nazionali e le novità del mercato

Il cuore del Salone Auto Torino 2026 sarà sicuramente rappresentato dalle 35 anteprime nazionali che spazieranno dai veicoli elettrici ai modelli ibridi, dalle sportive agli SUV. Tra le novità più attese figurano la BMW X5 la FIAT Grizzly la Lotus Emira 420 Sport e la Maserati Grecale Trofeo. Questi modelli rappresentano solo una parte delle 135 novità di prodotto che saranno esposte da 47 marchi automobilistici.

Oltre alle anteprime, il pubblico potrà ammirare una vasta gamma di modelli che vanno dalle city car alle supercar estreme. Tra i marchi presenti, spiccano nomi come Alfa RomeoLamborghiniPorsche e Tesla che porteranno le loro ultime creazioni per conquistare il pubblico torinese.

Tributi storici e omaggi ai grandi nomi

Il Salone Auto Torino 2026 non sarà solo un’occasione per scoprire le novità del mercato, ma anche un momento di riflessione sulla storia dell’automobile. Tra i tributi più attesi, spicca quello dedicato ai 120 anni della Lancia con una selezione di modelli iconici come la Lambda e la Stratos. Inoltre, sarà presente una particolare celebrazione dei 50 anni della Lancia Gamma con 9 esemplari prodotti tra il 1976 e il 1983 nelle 9 tinte originali.

Un altro omaggio importante sarà quello dedicato al Ferrari Club Italia che proporrà una selezione di modelli che hanno attraversato epoche e linguaggi diversi, dalle 250 GT Coupé alla F40 fino alle ultime novità come la SF90XX e la 296 Piloti.

Il design di Marcello Gandini e la storia dell’automobile

Il progetto Marcello Gandini – A Legacy of Innovation riunirà alcune delle più celebri creazioni del designer piemontese, dalla Lamborghini Miura P400 SV alla Ferrari Dino 308 GT4 passando per la Lancia Stratos. Questo tributo permetterà al pubblico di riscoprire il genio di un designer che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’automobile.

La memoria dei primi anni dell’automobile sarà invece protagonista con le vetture della London to Brighton tra cui la Peugeot Tipo 3 del 1892 e la Renault Type C Voiturette Course del 1900. Questi modelli rappresentano un viaggio nel tempo, permettendo di apprezzare l’evoluzione del design e della tecnologia automobilistica.

Test drive e premi al design

Per gli appassionati che vogliono vivere un’esperienza più coinvolgente, il Salone Auto Torino 2026 offrirà la possibilità di partecipare a test drive gratuiti con 40 modelli selezionati. I visitatori potranno provare veicoli elettrici ed ibridi su percorsi stradali cittadini, guidati dagli istruttori ufficiali delle varie case automobilistiche.

Un altro momento clou della manifestazione sarà la cerimonia di premiazione del Torino automotive Design Award che premierà lo stile del futuro. La giuria internazionale selezionerà i progetti finalisti tra modelli come la Chery Tiggo 9 e la Geely E2 incoronando le forme destinate a rivoluzionare la mobilità del domani.

Il Salone Auto Torino 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di automobili, offrendo un mix perfetto di innovazione e tradizione. Non perdere l’occasione di scoprire le ultime novità del settore e di rivivere la storia delle quattro ruote in un contesto unico e suggestivo.